Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».0 комментариев
Шойгу призвал восстановить взаимодействие с Афганистаном по линии ШОС
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки предложил возобновить работу через контактную группу Шанхайской организации сотрудничества.
Интеграция Кабула в международные связи, а также развитие транспортных и энергетических проектов играют важную роль в укреплении региональной безопасности, передает РИА «Новости».
«Одним из шагов на этом направлении могло бы стать восстановление взаимодействия с Афганистаном по линии Шанхайской организации сотрудничества посредством действующей ранее контактной группы», – сказал Шойгу.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что тяжелая гуманитарная обстановка в Афганистане является прямым следствием безответственного двадцатилетнего присутствия западных государств на территории страны.
В свою очередь Муттаки выразил надежду на дальнейшее укрепление связей с Москвой в сфере экономики и безопасности. Он поблагодарил Россию за конструктивную позицию и поддержку московского формата консультаций, который назвал важной политической инициативой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с афганским коллегой.
Он поздравил Афганистан с пятилетием освобождения от контингента НАТО.
Муттаки заявил об установлении мира в стране.