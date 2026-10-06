Шойгу призвал восстановить взаимодействие с Афганистаном по линии ШОС

Tекст: Елизавета Шишкова

Интеграция Кабула в международные связи, а также развитие транспортных и энергетических проектов играют важную роль в укреплении региональной безопасности, передает РИА «Новости».

«Одним из шагов на этом направлении могло бы стать восстановление взаимодействия с Афганистаном по линии Шанхайской организации сотрудничества посредством действующей ранее контактной группы», – сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что тяжелая гуманитарная обстановка в Афганистане является прямым следствием безответственного двадцатилетнего присутствия западных государств на территории страны.

В свою очередь Муттаки выразил надежду на дальнейшее укрепление связей с Москвой в сфере экономики и безопасности. Он поблагодарил Россию за конструктивную позицию и поддержку московского формата консультаций, который назвал важной политической инициативой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с афганским коллегой.

Он поздравил Афганистан с пятилетием освобождения от контингента НАТО.

Муттаки заявил об установлении мира в стране.