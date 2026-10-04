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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    4 октября 2026, 07:30 • Новости дня

    Богатейший африканец захотел превратить нетронутое побережье Ламу в нефтецентр

    Богатый африканец захотел превратить побережье Ламу в нефтецентр

    Tекст: Катерина Туманова

    Богатейший африканец Алико Данготе захотел обустроить нефтяной центр на Ламу – древнем острове и старейшем городе народа суахили в Индийском океане у побережья Кении, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет WSJ.

    Предлагаемый нефтеперерабатывающий завод обещает рабочие места и энергетическую безопасность, но владельцы отелей и защитники окружающей среды опасаются, что затея угрожает тому, что делает Ламу уникальным местом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    На протяжении семи веков невысокая береговая линия Старого города Ламу, омываемая бирюзовыми водами кенийского побережья, привлекала как торговцев, так и спекулянтов.

    Но мало кто хотел оставить столь заметный след на его покрытом мангровыми лесами побережье, как самый богатый человек Африки, нигерийский нефтяной магнат Алико Данготе.

    Власти Кении поддержали строительство нефтеперерабатывающего центра, который создаст 60 тыс. рабочих мест и укрепит энергетическую безопасность государства. Завод позволит снизить зависимость Восточной Африки от поставок нефтепродуктов из стран Персидского залива, добавляет РБК.

    WSJ отмечает, что политическая поддержка строительства НПЗ усилилась на фоне последствий конфликта США и Ирана для мирового энергетического рынка.

    Однако экологи обеспокоены тем, что на Ламу приходится почти 70% мангровых лесов Кении. Исследования правительства допускали, что при развитии экономического коридора более трети этих лесов, жизненно важных для флоры, фауны и людей, будут утрачены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный кризис вызвал бум строительства нефтепроводов. Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ. Саудовская Аравия и Индия договорились построить два НПЗ.

    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    2 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Отражены атаки на четыре российских НПЗ

    Новак заявил об отраженных ночных атаках на четыре российских НПЗ

    Отражены атаки на четыре российских НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на пятницу были отражены атаки на четыре российских нефтеперерабатывающих завода, технологическое оборудование не пострадало, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб», – заявил Новак, передает ТАСС.

    Вице-премьер также отметил, что власти принимают все необходимые меры для снабжения рынка всеми видами нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Новак заявил о росте поставок топлива с отремонтированных НПЗ. Он сообщил об усилении их защиты. В августе вице-премьер отметил повышение защиты предприятий в постоянном режиме.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    3 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов

    Россия и Казахстан обсудили обеспечение безопасности КТК после атак дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия начала обсуждать с Казахстаном то, как обеспечить безопасность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после неоднократных ударов ВСУ по его объектам

    Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник сообщил, что Москва и Астана прорабатывают вопросы физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума из-за регулярных ударов украинских беспилотников.

    «Вопрос обеспечения физической безопасности объектов КТК, включая морской терминал в Новороссийске, регулярно обсуждается с казахстанскими партнерами, которых весьма тревожат теракты против объектов консорциума», – заявил Стерник в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россия и Казахстан принимают совместные меры для бесперебойного функционирования трубопровода, поддерживая контакты с западными акционерами. Дипломат отметил, что сбои в работе консорциума наносят серьезный ущерб стабильности поставок на мировой рынок и способны спровоцировать рост цен на топливо.

    Стерник добавил, что с февраля 2025 года объекты КТК и танкеры с казахстанской нефтью подвергаются регулярным ударам украинских беспилотников, несмотря на то что сырье предназначается западным потребителям. В текущем году зафиксировано уже восемь подобных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Казахстане заявили о переходе украинскими войсками красных линий после удара по КТК.

    Ранее министерство обороны России сообщило о повреждении объектов консорциума в Новороссийске украинскими беспилотниками. До этого, еще в январе Астана оценила потери из-за атак на инфраструктуру трубопровода в миллионы тонн нефти.

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    1 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 102 доллара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent увеличилась более чем на 5%, достигнув отметки почти в 103 доллара за один баррель.

    В четверг вечером на мировых биржах зафиксировали активное ускорение роста стоимости углеводородов, передает РИА «Новости». К 20:59 по московскому времени цена декабрьских контрактов на марку Brent выросла на 5,09% по сравнению с предыдущим закрытием.

    Теперь этот сорт торгуется на уровне 102,99 доллара за баррель. Одновременно с этим ноябрьские фьючерсы на техасскую светлую нефть WTI также показали положительную динамику. Они подорожали на 2,88%, достигнув отметки в 93 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 106 долларов за баррель.

    В середине прошлого месяца мировые цены на углеводороды усилили рост почти до 6%.

    Чуть ранее стоимость эталонной марки преодолела отметку в 103 доллара.

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    2 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Международный нефтетрейдер Gunvor сменил название и перенес штаб-квартиру

    Нефтетрейдер Gunvor сменил название на Centalion и перенес офис в Сингапур

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная нефтетрейдинговая компания Gunvor официально сменила название на Centalion и приняла решение о переносе своей штаб-квартиры с Кипра в Сингапур.

    Смена названия призвана отразить развитие компании в рамках новой структуры собственности, модели управления и стратегических перспектив, пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

    Нефтетрейдер также согласовал переезд центрального офиса в Сингапур со сменой юридической регистрации. При этом основные торговые представительства Centalion продолжат работу в швейцарской Женеве и американском Хьюстоне, где базируется руководство компании.

    В декабре 2025 года владелец и генеральный директор Gunvor Торбьерн Торнквист покинул пост и продал свою долю группе менеджеров. Новым руководителем стал Гэри Педерсен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Gunvor объявила о смене генерального директора после срыва сделки с ЛУКОЙЛом.

    Глава нефтетрейдера предупредил о последствиях отмены этого соглашения.

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    3 октября 2026, 00:25 • Новости дня
    Bloomberg: Хакеры взломали двигательную установку нефтяного танкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи ФБР и Береговой охраны США обнаружили доказательства того, что хакеры получили доступ к двигательной системе нефтяного супертанкера VL Prosperity, когда он приближался к побережью Техаса с 2,3 млн баррелей сырой нефти летом, узнало агентство.

    В результате кибератаки посторонние лица получили временный доступ к цифровой системе на борту судна, сообщили источники агентства Bloomberg.

    При этом власти всё ещё выясняют, как произошло нарушение и кто за него ответственен. Пока неясно, как долго хакеры имели доступ и что именно они могли контролировать на борту судна.

    Взлом двигательной системы танкера, редкий и особенно инвазивный, то есть использующий обход естественных систем безопасности системы, способ проникновения в систему управления судном, подчеркивает срочность, которая побудила американские власти подняться на борт VL Prosperity в августе.

    Танкер, длина которого превышает высоту небоскреба Chrysler Building, а ширина равна американскому футбольному полю, был полностью загружен и направлялся в Галвестон.

    Ведомства никак не комментируют ситуацию, а ФБР предложило лишь прежний релиз, в котором говорится, что сейчас «нет данных о сбоях в работе, неустойчивости судов, физической опасности для экипажа или воздействии на окружающую среду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры взломали онлайн-сервисы ФБР и украли данные сотрудников, а также нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США.

    В конце сентября стало известно, что хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона.

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    3 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Ветеран ГРУ заявил о подрывной деятельности ГУР Украины в Африке

    Ветеран ГРУ: Украина выполняет задачи западных спецслужб в Африке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Деятельность украинской военной разведки в области Сахель и арабской части Северной Африки носит устойчивый характер и сосредоточена на нескольких основных направлениях, сообщил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

    Украинская военная разведка (ГУР) в последние годы ведет активную подрывную деятельность против России в Африке, действуя как исполнитель задач западных спецслужб, сообщил РИА «Новости» руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

    «Деятельность украинской военной разведки в Сахельском регионе и арабской части Северной Африки в 2024-2026 годах носит устойчивый характер и сосредоточена на нескольких основных направлениях», – сказал Винокуров.

    По его словам, ГУР содействует туарегским и джихадистским формированиям, действующим против российских подразделений в Мали, а также собирает информацию о составе и перемещениях Африканского корпуса в ЦАР и Ливии.

    Кроме того, украинская разведка работает с диаспоральными и сетевыми структурами берберского происхождения по части информационного и логистического обеспечения.

    «Пожалуй, самое главное африканское направление деятельности ГУР минобороны Украины выстроено как элемент более широкой системы распределения функций между западными спецслужбами, в которой Украина выполняет роль оперативного исполнителя поставленных ими задач», – добавил ветеран ГРУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж. После этого военные Нигера поблагодарили российских представителей Минобороны.

    В феврале СМИ сообщили о подготовке террористов в Мали инструкторами ГУР Украины.

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    2 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Число жертв эпидемии Эболы в Конго превысило 4 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Демократической Республике Конго (ДР Конго) эпидемия лихорадки Эбола унесла жизни 4018 человек при 8,3 тыс. подтвержденных случаев заболевания.

    Уровень летальности от лихорадки Эбола в ДР Конго составляет 48,4%, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) страны, передает РИА «Новости». Отмечается, что случаи заболевания зафиксированы в семи провинциях ДР Конго.

    Из числа зараженных лихорадкой смогли вылечиться 2162 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник академик Геннадий Онищенко предупредил о возможных опасных мутациях вируса Эбола.

    В понедельник в Конго до смерти избили женщину-политика после ее выступления об Эболе.

    На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о расширении эпидемии Эболы в Конго.

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    1 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    МИД сообщил о приезде трех африканских лидеров на саммит в Москву

    МИД: Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера приедут на саммит Россия – Африка в Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов анонсировал приезд глав Буркина-Фасо, Мали и Нигера на предстоящий саммит Россия – Африка в столице.

    Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера приедут на саммит Россия – Африка, рассказал Алимов на пресс-конференции. «Буркина-Фасо, Мали, Нигер... руководители этих стран прибудут на саммит Россия – Африка, который состоится в конце этого месяца», – цитирует замглавы МИД РИА «Новости».

    Третий саммит Россия – Африка пройдет 28 и 29 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров летом передал лидерам Буркина-Фасо, Мали и Нигера официальное приглашение на саммит.

    Ранее президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан также запланировал визит на эту встречу.

    Позже президент Франции Эммануэль Макрон начал отговаривать африканских политиков от поездки в Москву.

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    1 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Парламент Алжира одобрил введение смертной казни за поджог лесов

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижняя палата парламента Алжира одобрила введение смертной казни за умышленный поджог лесов и сельскохозяйственных угодий, а также за некоторые случаи похищения детей.

    Депутаты Национального народного собрания Алжира утвердили поправки в уголовный кодекс, которые ужесточают максимальное наказание за умышленные поджоги полей и лесов с 20 лет лишения свободы до смертной казни, передает ТАСС.

    Высшая мера также вводится за преступления, связанные с похищением детей. Она будет применяться в случаях, когда преступление сопровождается пытками, сексуальным насилием или издевательствами над ребенком.

    Министр юстиции Алжира Лотфи Буджемаа пояснил, что смертная казнь уже предусмотрена законодательством 1966 года за поджог, повлекший смерть человека, и за похищение ребенка при отягчающих обстоятельствах.

    Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил ужесточить наказание за лесные пожары в конце августа. Это произошло после серии возгораний на северо-востоке страны, в результате которых погибли 12 человек.

    Смертные приговоры в Алжире продолжают выноситься, однако фактически казни не проводились с 1993 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные власти американского штата Теннесси постановили привести в исполнение смертный приговор женщине.

    Приговоренный к высшей мере наказания американец Дуглас Стюарт Картер выйдет на свободу под залог спустя 41 год.

    Член Палаты представителей от Республиканской партии Нэнси Мейс предложила восстановить смертную казнь в Вашингтоне.

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    1 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью

    Трамп анонсировал пополнение стратегических резервов США нефтью из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время обеспечить американские национальные запасы углеводородов за счет масштабных поставок венесуэльской нефти.

    Американский лидер сделал соответствующее заявление по итогам переговоров с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, передает РИА «Новости».

    «Мы добываем огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения», – подчеркнул Дональд Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в конце августа Трамп пообещал восполнить истощенные национальные резервы энергоносителей за счет венесуэльских месторождений.

    После этого министерство энергетики США спрогнозировало двукратный рост добычи нефти в латиноамериканской стране. Позже американский лидер оценил обеспеченность Соединенных Штатов венесуэльским сырьем на 500 лет вперед.

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    1 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Доля российской нефти в импорте углеводородов Индии достигла 35%

    The Times of India: Российская нефть составила 35% импорта Индии в сентябре

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре на российскую марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию, при этом Россия сохранила лидерство по экспорту нефти в эту страну.

    В прошлом месяце Россия удержала первое место по поставкам нефти в Индию, объем которых ежедневно достигал 5,4 млн баррелей. На марку Urals пришлось 35% от общих поставок углеводородов в индийские порты, пишет The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    Самый высокий уровень импорта энергоносителей со времени начала конфликта между США и Ираном в феврале удалось обеспечить благодаря улучшению логистики через Ормузский пролив, отмечает ТАСС.

    По данным аналитиков, в сентябре Индия получила почти 40% нефти, свыше 60% сжиженного нефтяного газа и 47% сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Иран. Месяцем ранее на долю ближневосточных государств приходилось в среднем 25% поставок нефти и 29% газа.

    Увеличение поставок из Омана и ОАЭ помогло индийской стороне снизить до 16% дорогостоящий импорт сжиженного нефтяного газа из США, который в период наибольшей эскалации на Ближнем Востоке составлял почти треть от общего объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западные аналитики зафиксировали рекордную за неделю прибыль России от экспорта нефти.

    В марте Индия значительно увеличила закупки российских энергоносителей.

    Стоимость нефти Urals в республике весной достигла максимума с начала 2022 года.

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    2 октября 2026, 00:02 • Новости дня
    ЦАР включила русский язык в школьную программу

    Tекст: Антон Антонов

    Министр образования Центральноафриканской Республики Орельен-Симплис Конгбеле-Зингас подписал постановление о введении русского языка в программу средних школ страны, сообщили в Россотрудничестве.

    Ведомство указало, что документ был подписан в ходе заседания межправительственной комиссии Россия – ЦАР и закрепляет русский язык в качестве одного из предметов государственной учебной программы для школьников, передает ТАСС.

    «Закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на изучение русского языка со стороны центральноафриканцев», – подчеркнули в Россотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник советник президента России по вопросам культуры Елена Ямпольская сообщила об открытии русского центра в Иране.

    В июле Минпросвещения России сообщило о планах внедрить русский язык в школы Бразилии.

    В мае председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил масштабный план продвижения русского языка в мире.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Нищета вынуждает Британию вернуться в Евросоюз с повинной

    Премьер-министр Британии Энди Бернем неожиданно выступил за возвращение в Евросоюз и за новый референдум по этому поводу. Для Лондона это одновременно хитрый маневр и вынужденный шаг, который должен помочь справиться с двумя проблемами – с бедностью и с Найджелом Фараджем. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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