Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Аэропорт Домодедово вернулся к штатному режиму работы
Аэропорт Домодедово вернулся к штатному режиму работы, ограничения сняты, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Тогда же стало известно, что сняты ограничения с работы аэропорта Внуково.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в ночь на воскресенье сообщил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов.