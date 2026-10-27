HBO выбрала актеров на роли родителей Гарри Поттера в сериале

Hollywood Reporter: HBO выбрала актеров на роли родителей Гарри Поттера

Tекст: Денис Тельманов

Родителей юного волшебника сыграют Джаспер Талбот и Ханна Чинн, а роль Чарли Уизли, одного из старших братьев Рона, исполнит Гарри Гилби, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Первый сезон сериала, премьера которого запланирована на 25 декабря, адаптирует первую книгу британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».

Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов Роулинг в виде телевизионного сезона. Второй сезон будет основан на книге «Гарри Поттер и Тайная комната».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американская телекомпания HBO утвердила актеров на ключевые роли во втором сезоне сериала «Гарри Поттер».

В начале сентября в сети появился трейлер первого сезона. Весной съемки второго сезона запланировали на осень.