Переносящего желтую лихорадку комара впервые обнаружили в Швеции

SVA: На юге Швеции впервые обнаружили переносящего желтую лихорадку комара

Tекст: Мария Иванова

В городе Мальмё специалисты нашли самку африканского комара вида Aedes aegypti, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Шведского ветеринарного института (SVA).

«Нам неизвестно о каких-либо предыдущих случаях его появления в Швеции. Я не ожидал, что этот вид станет следующим новым видом комаров в Швеции», – прокомментировал находку старший научный сотрудник SVA Андерс Линдстрём.

По его словам, переносящий желтую лихорадку комар теплолюбив, поэтому ему будет трудно перезимовать в этих широтах. Эксперт отметил, что это временное появление, которое не приживется, однако в следующем сезоне мониторинг в этом районе усилят для исключения возможности распространения насекомого.

Известно, что этот вид также переносит лихорадку денге, чикунгунью и вирус Зика. При этом ветеринарный институт оценивает риск их распространения в стране как крайне малый.

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