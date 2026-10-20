Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
ВСУ обучили боевиков мексиканских картелей управлению дронами
СВР: ВСУ обучили управлению дронами 80 боевиков мексиканских картелей
Американские правоохранительные органы выяснили, что представители украинских властей за деньги от продажи наркотиков обучали боевиков из Мексики использованию беспилотников.
В ходе расследования деятельности мексиканских наркокартелей правоохранительные структуры США установили факт их сотрудничества с украинскими чиновниками. Выяснилось, что преступные группировки отправляли своих боевиков на Украину для обучения сборке и применению беспилотников в боевых условиях, сообщает СВР.
По данным ведомства, подготовку в рядах ВСУ прошли не менее 80 человек. Оплата за обучение поступала приближенным к Владимиру Зеленскому лицам из средств, полученных от торговли наркотиками на территории Соединенных Штатов.
В СВР отметили, что в Киеве возникла паника из-за возможных последствий вскрывшихся фактов. Появление обученных операторов дронов у картелей угрожает жизни американских силовиков на границе с Мексикой, что вместе с коррупцией и отменой выборов способно подтолкнуть Вашингтон к полному отказу от поддержки украинского руководства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Соединенные Штаты временно отложили депортацию украинских мигрантов.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал заморозку американских санкций свидетельством настроя на урегулирование.