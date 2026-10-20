Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
The War Zone: Германия отказалась закупать ударные беспилотники Boeing
Министерство обороны Германии уведомило американскую компанию Boeing об отказе от планов по прямой закупке беспилотных аппаратов MQ-28 Ghost Bat.
Немецкое военное ведомство решило не приобретать напрямую американские аппараты для своей программы создания совместных боевых самолетов, пишет The War Zone.
Представители Boeing подтвердили отказ немецкой стороны. В Минобороны ФРГ комментировать ситуацию отказались, сославшись на правила государственных закупок.
Ранее ожидалось, что Берлин примет новые аппараты на вооружение бундесвера к 2029 году, однако теперь сроки сдвигаются на начало 2030-х годов. Летные испытания альтернативных моделей планируется начать в 2027 году. В качестве возможных вариантов замены рассматриваются европейские разработки, включая проекты компаний Airbus и Helsing.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расходы на бундесвер нарушили критерии устойчивости бюджета Германии.
До этого Берлин решил закупать беспилотники с сеткометами для защиты военных баз.