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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    20 октября 2026, 11:24 • Новости дня

    The War Zone: Германия отказалась закупать ударные беспилотники Boeing

    Министерство обороны Германии уведомило американскую компанию Boeing об отказе от планов по прямой закупке беспилотных аппаратов MQ-28 Ghost Bat.

    Немецкое военное ведомство решило не приобретать напрямую американские аппараты для своей программы создания совместных боевых самолетов, пишет The War Zone.

    Представители Boeing подтвердили отказ немецкой стороны. В Минобороны ФРГ комментировать ситуацию отказались, сославшись на правила государственных закупок.

    Ранее ожидалось, что Берлин примет новые аппараты на вооружение бундесвера к 2029 году, однако теперь сроки сдвигаются на начало 2030-х годов. Летные испытания альтернативных моделей планируется начать в 2027 году. В качестве возможных вариантов замены рассматриваются европейские разработки, включая проекты компаний Airbus и Helsing.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расходы на бундесвер нарушили критерии устойчивости бюджета Германии.

    До этого Берлин решил закупать беспилотники с сеткометами для защиты военных баз.

    19 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».

    Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

    В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

    Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

    В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

    В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    19 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных

    Аэропорт польского Жешува закрыли по требованию военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных.

    Об этом сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за авиатрафик над страной, передает ТАСС.

    «В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

    В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В сентябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить с НАТО инцидент с дронами в Польше.

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    19 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Установлены подозреваемые в поджоге антенн Starlink в Болгарии

    БНТ: Двух юношей из Германии заподозрили в поджоге антенн Starlink под Софией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двое молодых людей из Германии подозреваются в поджоге антенн системы спутниковой связи Starlink, расположенных в районе столицы Болгарии, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Инцидент произошел в ночь на 10 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНТ. По информации прокуратуры, подозреваемыми являются Тирпан Бейтула и Зека Ислам, родившиеся в Германии в 2007 году. Юноши прибыли в Болгарию в качестве туристов через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе и находились в стране несколько часов.

    В результате поджога пострадали 18 антенн: три полностью сгорели, две получили частичные повреждения, еще три были повреждены. Был риск распространения огня на административное здание.

    В понедельник в Софийском городском суде пройдет слушание по запросу прокуратуры о выдаче европейского ордера на арест подозреваемых. Им грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе неизвестные подожгли антенны Starlink в Болгарии.

    В конце сентября МВД Польши подтвердило поджог шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.

    В июле Германия собралась вывести на орбиту собственного военного конкурента Starlink.

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    19 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной

    Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    «Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».

    Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.

    Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.

    Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.

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    19 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по сухогрузу на пути в порт Одессы, перевозившему грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные беспилотники продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. В результате атаки на переходе морем был поражен сухогруз с предназначенными для ВСУ грузами на пути в Одессу, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские дроны поразили военное предприятие на Украине.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    В четверг российские беспилотники поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

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    19 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ

    Фармацевтическая компания Roche приостановила инвестиции в Германию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого представительства швейцарского фармацевтического концерна Roche Даниэль Штайнерс заявил о приостановке реализации новых инвестиционных проектов в Германии из-за жестких мер экономии.

    Штайнерс объяснил этот шаг жесткими мерами экономии, которые правительство ФРГ вводит в сфере здравоохранения, пишет ТАСС со ссылкой на газету Die Welt. «Мы временно приостановили все будущие инвестиционные решения в Германии. Компания Roche – и под этим я подразумеваю в том числе нашу глобальную штаб-квартиру – хочет сейчас понять, как дальше будут развиваться события в Германии», – заявил Штайнерс.

    Он подверг резкой критике закон о стабилизации взносов на обязательное медицинское страхование и отметил, что власти сфокусировались на краткосрочном сокращении расходов и дополнительном финансовом обременении бизнеса.

    По его словам, запланированные правительством налоговые послабления лишь частично компенсируют убытки отрасли. Штайнерс положительно оценил промышленную политику США и призвал Берлин к выработке предсказуемых рамочных условий.

    Заявление руководства Roche прозвучало на фоне проведения в Берлине крупного инвестиционного саммита, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается привлечь в страну международный капитал.

    Ранее из-за политики властей свои инвестиционные проекты в Германии также сократили или заморозили такие фармацевтические гиганты, как Eli Lilly, Boehringer Ingelheim и Pfizer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитриев заявил о необходимости проведения бизнес-форума с участием России, ФРГ и США.

    В прошлом году предприятия ФРГ саботировали проект по расширению бундесвера.

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    19 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19

    Китайская армия приняла на вооружение 25-тонную боевую машину пехоты ZBL-19

    Tекст: Мария Иванова

    Войска Народно-освободительной армии Китая начали получать новейшую колесную боевую машину пехоты ZBL-19, приспособленную к эксплуатации в условиях высокогорья.

    Новая 25-тонная техника поступила в распоряжение 76-й армии сухопутных войск Китая, передает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала CCTV.

    БМП представляет собой обновленную версию бронемашины ZBL-08. Машина получила комбинированную модульную броню, которая обеспечивает круговую защиту от бронебойных снарядов калибром до 7,62 мм, а в лобовой проекции – до 14,5 мм. V-образное днище повышает защищенность техники от мин и самодельных взрывных устройств.

    Высадка пехоты из новой машины производится через десантную аппарель. БМП оснащена необитаемой башней с 30-миллиметровой автоматической пушкой дальностью стрельбы до 3 тыс. м и четырьмя противотанковыми ракетами «Хунцзянь-13» дальностью около 4 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину.

     В мае китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения.

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    19 октября 2026, 14:01 • Новости дня
    «Калашников» досрочно отгрузил ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10»

    «Калашников» досрочно поставил партию зенитных ракет 9М333 для «Стрелы-10»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» с опережением сроков поставил заказчику партию высокоточных зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

    Концерн выполняет обязательства 2026 года с опережением графика.

    Как сообщает «Калашников», эти изделия пользуются стабильно высоким спросом благодаря их эффективному применению в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Зенитная управляемая ракета 9М333 работает по принципу «выстрелил – забыл» и предназначена для поражения беспилотников и крылатых ракет в любое время суток в условиях применения оптических помех.

    Важным преимуществом ракеты является наличие головки самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Средняя скорость боеприпаса составляет 550 метров в секунду, он способен поражать цели на высотах от десяти до 3,5 тыс. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом «Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию.

    Концерн начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220».

    В мае предприятие сообщило о начале поставок дронов «Куб-2» и «Куб-10».

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    19 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    В Запорожье обвинили Зеленского в ведении кровавого бизнеса на оружии

    Глава парламента Запорожья Емельяненко обвинил Зеленского в заработке на оружии

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что Владимиру Зеленскому и Западу нужен не мир на Украине, а кровавый бизнес на продаже оружия.

    Политик подчеркнул, что глава украинского государства воюет против собственного народа. «Заявления Дональда Трампа о том, что Зеленский вовсе не заинтересован в прекращении конфликта, для американской политики, может быть, и новость, но для нас в Запорожской области – это суровая ежедневная реальность», – отметил Емельяненко, передает ТАСС.

    По его мнению, президент Украины борется с самой историей, забыв о стране, которая дала ему образование и старт в жизни. В то же время западным кураторам Киева нужны лишь бесконечные оружейные контракты, разрушенные города и кровь.

    Глава регионального парламента выразил уверенность, что Украину планомерно ведут к краху, а местные жители больше не верят властям.

    Емельяненко добавил, что украинский лидер попал под полное влияние зарубежных спонсоров, для которых человеческие жизни стали просто расходным материалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    В четверг страны ЕС решили призвать киевские власти смягчить риторику в адрес американского политика.

    Во вторник слова Трампа о новом украинском лидере сочли приговором для Зеленского.

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    19 октября 2026, 23:12 • Новости дня
    Трамп назвал денуклеаризацию главной темой встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп предложил обсудить сокращение ядерного оружия с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была бы посвящена сокращению ядерных вооружений, а не ситуации на Украине.

    Американский лидер не планирует обсуждать украинский конфликт в рамках вероятных трехсторонних переговоров с главами России и Китая. «Мы бы запланировали встречу, посвященную денуклеаризации, это очень позитивно для мира», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных темах для переговоров, президент США подчеркнул, что у российской стороны «все в порядке по Украине».

    Кроме того, глава американской администрации выразил сомнение относительно вероятности проведения двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

    Трамп отметил, что ему удается поддерживать очень хорошие отношения с главой Северной Кореи, однако он не уверен, что кто-либо просил о проведении подобных переговоров в рамках предстоящего мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к переговорам с Путиным и Си Цзиньпином. Кремль прокомментировал вероятность проведения такого саммита.

    В среду Пекин поприветствовал будущую встречу российского и китайского лидеров на полях АТЭС.

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    20 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    На брошенных позициях ВСУ под Харьковом нашли мушкеты

    Российские военные нашли мушкеты на оставленных позициях ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На оставленных украинскими войсками позициях в Харьковской области российские военнослужащие обнаружили старинные мушкеты и нацистскую атрибутику.

    В Харьковской области на позициях, брошенных украинскими подразделениями при отступлении, обнаружены старинные мушкеты и нацистская атрибутика, включая флаги батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), передает РИА «Новости».

    «Находили даже мушкеты. Флаги, гранаты, мины, оружие, все было», – сообщил командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Фил.

    Военнослужащий предположил, что старинное вооружение не применялось в реальном бою, а служило сувенирами для боевиков. Он также добавил, что на телах уничтоженных солдат противника присутствовали нацистские татуировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили более 150 дронов ВСУ «Баба-яга» на этом направлении.

    В понедельник «северяне» ликвидировали до взвода боевиков.

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    19 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Трамп: Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине

    Трамп сообщил об активных переговорах США и России по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине, и сообщил об активных контактах Вашингтона с Москвой.

    Вашингтон ведет переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

    «И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», – заявил Трамп.

    По словам американского лидера, США пока не собираются вводить новые санкции против России, чтобы не подорвать шансы на успех переговоров.

    Кроме того, президент США допустил, что Киеву пришло время выставить на диалог о мире другого представителя вместо Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Марко Рубио заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта.

    В пятницу Трамп назвал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам позором.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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