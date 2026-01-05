Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
В промзоне Ельца после падения сбитого БПЛА пришлось тушить возгорание
После возгорания в промзоне Ельца из-за падения дрона пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.
«Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», – написал он.
Артамонов добавил, что оперативные службы проверяют сообщения о возможном падении обломков беспилотников и уже установили, что данные о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов в воскресенье сбили 253 украинских беспилотника над территорией России. При этом за три вечерних часа воскресенья был уничтожен 41 украинский дрон самолетного типа над восемью регионами России.