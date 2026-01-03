Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Открытое горение в павильонах рынка Сергиева Посада было ликвидировано
В торговых павильонах рынка Сергиева Посада завершена ликвидация открытого огня, тушением занимались более 80 пожарных, сообщила пресс-служба МЧС России.
Открытое горение в торговых павильонах рынка «Щедруха» в Сергиевом Посаде полностью ликвидировано, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Пожар произошёл на улице 1-я Рыбная, площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. метров. В сообщении МЧС говорится: «Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре».
В ведомстве уточнили, что к ликвидации пожара были привлечены более 80 пожарных и 28 единиц техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные потушили открытое горение в автосервисе и складских помещениях в Сочи. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров.