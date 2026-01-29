Жителя Тулы осудили на 12,5 лет за госизмену

Житель Тулы получил 12,5 лет колонии за финансирование ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Тульский областной суд признал 32-летнего жителя Тулы виновным в государственной измене, сообщает ТАСС.

Мужчину осудили на 12 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, после чего его ждет ограничение свободы сроком на один год.

Как уточнили в пресс-службе суда, приговор вынесен по ст.275 УК РФ. В официальном сообщении говорится: «Приговором суда В. назначено 12 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год».

Пресс-служба прокуратуры региона пояснила, что преступление произошло в апреле 2022 года. Тогда житель Тулы переводил деньги со своей банковской карты через криптообменник на электронный кошелек, принадлежащий представителям украинских спецслужб и ВСУ, чтобы те могли приобрести оружие, амуницию и обмундирование. Факт преступления выявили сотрудники регионального УФСБ.

Ранее в чертверг экс-полицейский на Урале получил 18 лет заключения за диверсию и госизмену.

Накануне Ярославский суд приговорил Николая Харитонова к 14 годам строгого режима за передачу информации о критически важных объектах региона спецслужбам Украины.

В Севастополе мужчинабыл признан виновным в оборудовании тайника со взрывчаткой и передаче данных украинской спецслужбе, ему назначено 17 лет заключения.