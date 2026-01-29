Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Жителя Тулы осудили на 12,5 лет за госизмену
Суд в Туле приговорил мужчину к 12 годам шести месяцам лишения свободы за переводы денег украинским военным для покупки вооружения.
Тульский областной суд признал 32-летнего жителя Тулы виновным в государственной измене, сообщает ТАСС.
Мужчину осудили на 12 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, после чего его ждет ограничение свободы сроком на один год.
Как уточнили в пресс-службе суда, приговор вынесен по ст.275 УК РФ. В официальном сообщении говорится: «Приговором суда В. назначено 12 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год».
Пресс-служба прокуратуры региона пояснила, что преступление произошло в апреле 2022 года. Тогда житель Тулы переводил деньги со своей банковской карты через криптообменник на электронный кошелек, принадлежащий представителям украинских спецслужб и ВСУ, чтобы те могли приобрести оружие, амуницию и обмундирование. Факт преступления выявили сотрудники регионального УФСБ.
Ранее в чертверг экс-полицейский на Урале получил 18 лет заключения за диверсию и госизмену.
Накануне Ярославский суд приговорил Николая Харитонова к 14 годам строгого режима за передачу информации о критически важных объектах региона спецслужбам Украины.
В Севастополе мужчинабыл признан виновным в оборудовании тайника со взрывчаткой и передаче данных украинской спецслужбе, ему назначено 17 лет заключения.