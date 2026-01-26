Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».0 комментариев
Музей Победы запланировал проведение 37 выставочных проектов в 2026 году
В год 85‑летия начала Великой Отечественной войны музей на Поклонной горе проведёт 37 выставок, центральной станет обновлённый Зал исторической правды с рассекреченными архивами.
В 2026 году Музей Победы планирует провести 37 выставок как на Поклонной горе, так и на площадках других музеев, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Генеральный директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник заявил: «2026 год – год 85-летия начала Великой Отечественной войны, это исторический рубеж, уроки которого мы не должны забывать. Предстоящая годовщина дает нам возможность привлечь общественное внимание к этой тематике, по-новому увидеть и оценить масштабы уроков истории в контексте современности».
Центральным событием года станет реэкспозиция Зала исторической правды площадью почти 800 кв. метров, приуроченная к 85-летию начала войны. Экспозицию дополнят рассекреченные архивные материалы о международных отношениях и борьбе дипломатических стратегий в предвоенный период, а также интерактивная инфографика, наглядно показывающая ресурсы и вооружение СССР и Германии. Сочетание подлинных художественных произведений, предметов быта, оружия и документов с современными технологиями позволит подробно рассказать о предвоенном времени и первых месяцах Великой Отечественной.
Среди крупных проектов – художественные выставки ко Дню защитника Отечества и 8 Марта. Накануне 23 февраля откроется проект «Золотые звезды» о выдающихся советских маршалах, чья воля, стратегический талант и личное мужество определили исход крупнейших сражений и привели к Победе. Выставка «Красота спасает мир» объединит работы художников-фронтовиков и современных авторов, показывая, как тема цветов и женственности звучит и в военное, и в мирное время, а проект «Подвиг военкоров» расскажет о героизме военных корреспондентов и о том, как формировались фронтовые репортажи и сводки Информбюро, которые зачитывал Левитан.
Отдельный раздел программы посвятят 85-летию начала блокады Ленинграда. На выставке «872 дня трагедии и мужества» представят живописные и графические работы, архивные материалы, фотографии и документы о жизни ленинградцев в осажденном городе.
Музей продолжит и масштабные спецпроекты. 5 мая откроется традиционный «Вернисаж Победы», где наряду с признанными мастерами будут показаны работы молодых художников и скульпторов, отобранные по итогам конкурса, стартующего 1 февраля. В течение всего года будет работать цикл «Легенды советского кино»: посетителям покажут афиши и плакаты фильмов, предметы из фондов музея, а каждую выставку сопроводит бесплатный показ тематической картины в кинотеатре «Поклонка»; первая экспозиция цикла приурочена к годовщине Сталинградской битвы.
Запланированы и совместные проекты с зарубежными партнерами. В мае представят выставку «Белград в объективе», подготовленную при поддержке сербского Музея жертв геноцида в Белграде, где особое место займут архивы сербского фотографа, кинооператора и режиссера русского происхождения Жоржа Скрыгина.
В главном здании на Поклонной горе в течение года будут открываться новые экспозиции циклов «Война: день за днем», «Семейные реликвии», «Герои тыла», а крупные выставочные проекты пройдут и в филиалах – Красногорском (к 85-летию начала войны и 80-летию приговора Нюрнбергского трибунала), в музее «Г.О.Р.А.» (ко Дню космонавтики и Дню фронтовой собаки) и Музее Г.К. Жукова в рамках празднования 130-летия маршала.