Путин указал на двойные стандарты при просьбах прекратить удары по Украине

Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.
Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат и попытки атак продолжаются, передает ТАСС.
Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.
Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.
Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.