Эксперт счел невыполнимым запрет на распространение готовых заданий в интернете
Практическая реализация запрета на распространение готовых заданий вызывает сомнения из-за сложности контроля информации в интернете и рисков для подготовки школьников к экзаменам, считает заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург.
Законопроект Минпросвещения России, который предусматривает запрет на распространение готовых заданий в интернете, практически невозможно реализовать, заявил заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в беседе с корреспондентом ТАСС.
По его мнению, контролировать подобную информацию в сети крайне сложно, а попытки заблокировать репетиционные материалы могут помешать школьникам при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
«Из этого ничего не получится, потому что мы живем в «стеклянном» мире. В этом смысле существует интернет и разные каналы, поэтому перекрыть эту информацию не удастся, это первое. Но даже если бы это было возможно, это действительно отрезает возможность репетиционных упражнений ребят по сдаче ОГЭ и ЕГЭ», – отметил Ямбург.
Эксперт добавил, что система проведения ОГЭ и ЕГЭ на данный момент надежно защищена от преждевременного обнародования ответов. По его словам, участники экзаменов получают доступ к заданиям только за 10-15 минут до начала испытания, что минимизирует риск утечки информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируют ограничить доступ к готовым домашним заданиям, ответам на задания из федеральных учебников, а также к материалам ЕГЭ и ОГЭ в интернете.