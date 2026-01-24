  • Новость часаИсточник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
    Как Финляндия и Прибалтика страдают без российского топлива
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ
    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    24 января 2026, 14:55

    NYT: Европа признала провал своей политики лести Трампу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа усвоила, что её политика лести в адрес президента США Дональда Трампа потерпела неудачу, однако считает допустимым проявление лести в малом количестве, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

    Европейские власти пришли к выводу о неудаче своей политики лести в отношении президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью газеты New York Times. По словам неназванного высокопоставленного европейского чиновника, «второе президентство Трампа научило Европу тому, что ее первоначальная политика лести в адрес Трампа потерпела неудачу, и что отстаивание основных принципов имеет жизненно важное значение». Он также отметил: «Европа усвоила, что немного лести допустимо, если у тебя есть пистолет в кармане».

    Ранее Дональд Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе подверг критике европейские страны, заявив, что Европа движется в неправильном направлении и назвав США «экономическим двигателем планеты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ускорить процесс ратификации торгового соглашения с США.

    Европа перешла Рубикон в отношениях с США.

    Европейские страны лишились хозяина в лице США.

    23 января 2026, 23:25
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    23 января 2026, 11:15
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони готовятся подписать ряд соглашений, включая оборонное сотрудничество и поддержку промышленности ЕС, сообщает Politico.

    Мерц и Мелони встретятся в пятницу на саммите в римской вилле Дория Памфили, где они намерены заключить соглашения по оборонным и экономическим вопросам. В переговорах примут участие 21 министр из обеих стран, ожидается подписание около десяти документов, подтвердило правительство Италии. Германия и Италия уже имеют совместное предприятие по производству танков между Rheinmetall и Leonardo, пишет Polotico.

    Стороны также готовят совместную позицию по восстановлению промышленности ЕС и расширению экспорта, которую представят на саммите Европейского совета 12 февраля. Мерц и Мелони единодушны в критике задержек по соглашению с МЕРКОСУР и стремятся снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом. Политики демонстрируют личную симпатию и считают сотрудничество надежным, в отличие от отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чье поведение неоднократно вызывало раздражение в Берлине и Риме.

    В то же время между Мерцем и Мелони сохраняются разногласия: премьер Италии ранее не поддержала идею использовать замороженные российские активы для помощи Украине и добивалась уступок для фермеров по МЕРКОСУР. В вопросах финансовой дисциплины Берлин и Рим также расходятся: Италия традиционно выступает за мягкую фискальную политику, а Германия – за жесткую экономию. Тем не менее оба лидера пошли на сближение позиций: Мелони сократила расходы Италии, а Мерц увеличил госдолг ради инвестиций в оборону.

    Как отмечают эксперты, альянс Мерца и Мелони носит прагматичный и тактический характер, обусловленный внутренними политическими изменениями в обеих странах и необходимостью выстраивать альтернативу тандему с Францией.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на переговоры с премьером Италии Джорджой Мелони по вопросам торгового давления со стороны США и других партнеров.

    В Евросоюзе обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    24 января 2026, 13:38
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    23 января 2026, 10:27
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы, сообщает The New York Times (NYT).

    Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес европейских стран на форуме в Давосе, сообщает The New York Times.

    По словам Зеленского, Европа остается «фрагментированным калейдоскопом» и не может стать глобальной силой, способной защитить свободу и противостоять угрозам. Он подчеркнул, что Европа полагается на военную мощь Соединенных Штатов и не готова действовать самостоятельно.

    Зеленский отметил, что европейские власти не смогли эффективно противодействовать действиям России и недостаточно строго реагировали на попытки обхода санкций со стороны российских нефтяных танкеров. Он также сравнил позицию Европы с решительными мерами США, приведя в пример военную операцию против Николаса Мадуро и действия в отношении Венесуэлы.

    В своей речи Зеленский указал на опасность того, что Европа может остаться без поддержки США в будущем, и призвал европейские страны к большей самостоятельности и единству. По его мнению, только совместные усилия с Украиной позволят защитить европейский образ жизни и безопасность.

    Зеленский также сообщил, что провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой стороны достигли договоренности относительно гарантий безопасности для Украины после завершения военных действий. Однако подробности о характере этих гарантий он не раскрыл. Отмечается, что конкретных соглашений о послевоенном восстановлении или дополнительных гарантиях безопасности на форуме достигнуто не было.

    Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, она могла бы «решить проблему с российскими кораблями» у Гренландии.

    Зеленский ранее подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    Украинский лидер обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его призывов атаковать Иран.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    23 января 2026, 14:21
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По словам Таяни, Европа сделала все возможное для поддержки Украины на политическом, финансовом и военном уровнях, однако в речи украинского президента не прозвучала благодарность европейцам за оказанную помощь, передает ТАСС.

    «Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное, чтобы поддерживать страну с политической, финансовой и военной точек зрения. Поэтому мне кажется его речь не отличается щедростью (по отношению к европейцам)», – заявил министр на полях итало-германского бизнес-форума в Риме.

    Издание The New York Times писало, что Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    23 января 2026, 03:59
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, которые включают 1,5 трлн долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, Киев «выдвинул требование» выделить 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. 800 млрд планируется выделить «в два этапа, на первом этапе – 300 млрд». Еще 700 млрд – «это военные расходы в течение следующих десяти лет», передает ТАСС.

    «Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», – заявил Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    23 января 2026, 07:38
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности», – указала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Чиновница уточнила, что увеличение оборонных расходов следует направить на закупку специализированной техники. В качестве примера необходимого оборудования она назвала европейский ледокол.

    На этой неделе руководство ЕК уже анонсировало подготовку предложений по данному вопросу. Планируется задействовать военные фонды Евросоюза для технического оснащения в Арктике.

    В начале января британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил защиту союзников по Европе от «агрессивной России» на Крайнем Севере.

    22 января 2026, 13:04
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    24 января 2026, 14:42
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования

    МИД: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    22 января 2026, 10:29
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира, вызвав панику среди участников экономического форума, сообщает The New York Times.

    Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии превратилось в жесткое столкновение его мировоззрения с позицией европейских элит, пишет The New York Times.

    Глава Белого дома пригрозил пересмотреть ключевые принципы западного порядка, заставив многих присутствующих замереть от неожиданности или возмущения. Особое недоумение вызвали слова президента о необходимости передачи острова под контроль Вашингтона в счет прошлых заслуг. «Вы можете сказать «да», и мы будем очень признательны, или вы можете сказать «нет», и мы это запомним», – заявил Трамп, обращаясь к европейским партнерам.

    Он также отметил, что без усилий США во Второй мировой войне европейцы говорили бы сейчас по-немецки. К концу дня американский лидер смягчил риторику, сообщив о достижении предварительных договоренностей с НАТО по Гренландии и отказе от новых пошлин.

    Участники форума с облегчением отреагировали на смену настроения Трампа, используя в переписке слово «Taco», намекающее на его склонность отступать от угроз.

    Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    24 января 2026, 03:10
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    CША и ЕС разработали 10-летний план по привлечению 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и будет способствовать вступлению Украины в ЕС.

    США и ЕС надеются привлечь 800 млрд долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после заключения мирного соглашения, пишет Politico.

    Газета упоминает 10-летний план на 18 страницах, который гарантирует восстановление Украины и ускоряет её вступление в ЕС. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается планом процветания на 100 дней.

    «План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нём говорится, что гарантии безопасности уже существуют и это не план военных действий. Основное внимание в плане уделяется тому, как Украина может перейти от оказания экстренной помощи к самодостаточному процветанию», – сказано в материале.

    Газета отмечает, что предложение зависит от сроков заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США и Украина собирались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов. FT сообщала, что подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовил для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    23 января 2026, 18:35
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению депутата Европарламента, высказывания премьер-министра Бельгии о зависимости Европы от США и события вокруг Гренландии, стали сигналом к переосмыслению суверенитета на континенте.

    Часть европейских элит долгое время вела себя как вассалы США, надеясь на защиту и поддержку Вашингтона, однако ситуация вокруг Гренландии и жёсткая позиция американского президента Дональда Трампа стали поворотным моментом. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости Европы от США.

    Мариани отметил: «Барт де Вевер прямо говорит о реальности, о которой многие в Брюсселе предпочитают умалчивать: да, часть европейских элит долгое время вела себя как послушный вассал, убежденная, что в обмен на свою покорность она получит защиту и комплименты. А сейчас они буквально влетели в стену. Они лишились хозяина, которому льстили и который давал им маленький кусочек сахара за каждое отречение от своего суверенитета».

    Европарламентарий напомнил, что Трамп, придерживаясь принципа «Америка прежде всего», последовательно защищает интересы США, а европейские лидеры ошиблись, недооценив его реальные намерения. По мнению Мариани, признание премьера Бельгии стало запоздалым осознанием европейской наивности в трансатлантических отношениях.

    Политик считает, что нынешняя ситуация даёт Европе шанс пересмотреть подходы, вернуть себе суверенитет, начать самостоятельно решать проблемы и диверсифицировать внешние связи. Мариани подчеркивает, что Европа больше не может жить иллюзиями и должна двигаться к реальной независимости.

    Ранее Барт де Вевер, комментируя требования Трампа по Гренландии, отметил, что Европа стояла перед выбором между ролью «довольного вассала» и «несчастного раба». Премьер Бельгии признал, что сегодня ЕС в сложном положении, сильно зависит от США, и уже давно старается угодить Вашингтону, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Россией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Де Вевер сравнил Дональда Трампа с голодной гусеницей из книги Эрика Карла. Сам Трамп в Давосе заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    21 января 2026, 17:32
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    По его словам, некоторые регионы континента стали неузнаваемыми, передает ТАСС.

    «Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора», – подчеркнул Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Американский лидер оценил происходящие в Европе изменения как «крайне негативные». Он отметил, что по-прежнему любит Европу и желает ей благополучия, но обеспокоен текущими тенденциями.

    Трамп считает, что на европейские страны серьезно влияют бесконтрольная миграция, рост импорта и переход на зеленую энергетику.

    Ранее сообщалось, что Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС.

    22 января 2026, 11:05
    Лидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    Лидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    @ Michael Kappeler/Pool/Dts Nachri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Европе и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе для обсуждения дальнейших шагов, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, разногласия между Трампом и Европой достигли новой остроты, после его выступления в Давосе и публичных высказываний о европейской миграционной политике, регулировании и требовании передать США Гренландию. Трамп также пригрозил ввести пошлины на европейские страны, направившие войска на Гренландию в рамках учений НАТО, но позднее сообщил, что работает над урегулированием вопроса вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Несмотря на это заявление, ни Трамп, ни НАТО не обнародовали детали возможной сделки по Гренландии. Одна из депутатов парламента Гренландии выразила сомнения в реальности соглашения, отметив, что оно вызвало «полную неразбериху». Европейские лидеры, шокированные угрозами Трампа в адрес суверенитета страны – члена ЕС и НАТО, в срочном порядке проводят консультации.

    В четверг вечером главы государств Евросоюза соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшие шаги и текущее состояние отношений с США, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Они планируют рассмотреть, как реагировать на новый, более жесткий стиль переговоров Вашингтона, и выработать общий подход к возможной эскалации. Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, ЕС готовит меры для ответных действий, но стремится не усугублять ситуацию без необходимости.

    Уже сейчас Евросоюз подготовил список американских товаров на сумму 93 млрд евро, которые могут быть обложены ответными пошлинами после 6 февраля, если переговоры зайдут в тупик. В то же время европейские дипломаты подчеркивают важность сдержанности, напоминая, что ранее Трамп угрожал санкциями странам, сотрудничающим с Ираном, но так и не реализовал эти угрозы.

    В ходе Давосского форума Марк Рютте отметил, что США остаются незаменимым участником НАТО и лидером в вопросах безопасности. Он также подчеркнул, что основной угрозой для Европы остается конфликт на Украине, а не спор вокруг Гренландии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой США готовят для Европы ультиматум в Давосе.

    Накануне Bloomberg сообщило, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Кроме того, власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    22 января 2026, 08:12
    Европейский дипломат заявил о смерти американской мечты Европы

    Politico: Европейский дипломат признал окончание эпохи американской мечты Европы

    Европейский дипломат заявил о смерти американской мечты Европы
    @ Spc. Michael Schwenk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский дипломат выразил мнение, что идея американской мечты перестала быть актуальной для Европы, отметив завершение определенной эпохи, сообщило Politico.

    Издание Politico сообщает, что неназванный европейский дипломат заявил о смерти американской мечты для Европы, передает РИА «Новости».

    «Наша американская мечта мертва», – заявил политик.

    По словам источника, на сегодняшний день в Европе теряется вера в идеи и ценности, которые долгое время ассоциировались с Соединенными Штатами Америки.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа в последние десятилетия движется в неверном направлении.

    23 января 2026, 18:42
    Опрос: Большинство поляков недовольно Туском

    Лишь треть поляков заявила о поддержке правительства Туска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исследование CBOS зафиксировало, что 42% поляков не поддерживают правительство, а 53% негативно оценивают премьер-министра Дональда Туска.

    Согласно результатам опроса, проведенного лабораторией CBOS, только 33% жителей Польши поддерживают нынешнее правительство. В то же время 42% опрошенных высказали отрицательное отношение к кабинету министров, а 22% заявили о своем безразличии. Еще 3% респондентов не определились с мнением по этому вопросу, отмечает РИА «Новости».

    Также по данным исследования, удовлетворение тем, что Дональд Туск занимает пост премьера, выразили 36% участников опроса. Недовольство работой Туска высказали 53% опрошенных, а 11% затруднились с ответом.

    Опрос проводился с 8 по 20 января среди 938 человек, однако данные о возможной погрешности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские СМИ ранее отмечали снижение популярности Дональда Туска в стране. А в сентябре 2024 года почти 40% жителей Польши посчитали, что премьер-министр Туск не справился с руководством страной во время масштабного наводнения, охватившего юг и запад страны.

    Еще один опрос в январе 2026 года показал, что только 48% поляков поддерживают прием украинских беженцев, а 46% выступают против.


    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    Подозреваемая в похищении подростка заявила об угрозах лжесиловиков
    Блогеры высмеяли опубликованное Белым домом фото Трампа с пингвином
    Владелец пекарни «Машенька» раскрыл секрет создания вкусной выпечки
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор
    Малолетнего ребенка утопили на юге Москвы
    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Как остановить морское беззаконие Запада

    Еще один акт морского пиратства совершен Западом – Франция захватила танкер с российской нефтью. Какие юридические основания заявляет Париж в оправдание своего беззакония, почему Россия не имеет формальных оснований предъявлять французам претензии – и каким образом тем не менее можно защитить критически важную для нашей страны морскую торговлю? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

