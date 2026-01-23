Politico: Европа перешла Рубикон в отношениях с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидеры Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе пришли к выводу, что Европе необходимо действовать самостоятельно, без оглядки на США, сообщает Politico.

Поводом для встречи стали угрозы Дональда Трампа по поводу Гренландии, однако даже после того, как президент США за сутки до саммита отказался от своих намерений, европейские политики ощутили, что прежний мировой порядок остался в прошлом.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на разногласия, выступили единым фронтом, подчеркнув, что трансатлантический кризис заставил ЕС принять новую реальность – необходимость независимости. «Мы знаем, что должны работать как независимая Европа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам пятитичасовой встречи.

По словам одного из дипломатов восточного фланга ЕС, «это момент Рубикона. Европа не может вернуться к тому, как было раньше. Лидеры говорят об этом уже несколько дней». Конкретный сценарий будущего еще предстоит обсуждать, но уже сейчас очевидны изменения в подходах – от приостановки торговых соглашений с США до обсуждения военных и экономических мер.

Уникальность происходящего в том, что даже страны, традиционно ориентированные на США, начали проявлять готовность к самостоятельным действиям. Эстония рассматривала возможность отправки войск в Гренландию, а Польша, всегда тесно сотрудничавшая с Вашингтоном, заявила о возможности применения антикоррекционного инструмента ЕС против США.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что Европа становится сильнее, когда действует едино и ясно выражает свою позицию. Даже Германия, традиционно опиравшаяся на трансатлантические связи, начала пересматривать свои позиции. Дипломаты ЕС подчеркивают: теперь ключевая задача – самостоятельно выстраивать повестку, включая вопросы Украины, безопасности и повышения конкурентоспособности.

