Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Дания пообещала НАТО увеличить инвестиции в оборону Арктики
Премьер Дании пообещала Рютте увеличить инвестиции в оборону Арктики
Копенгаген намерен нарастить инвестиции в коллективную оборону НАТО в Арктике, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил о договоренностях с датским премьер-министром Метте Фредериксен в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Стороны обсудили вопросы укрепления коллективной обороны в арктической зоне.
«Мы работаем вместе, чтобы обеспечить безопасность всей НАТО, и будем развивать наше сотрудничество для усиления сдерживания и обороны в Арктике», – заявил глава блока.
По словам генсека, Копенгаген продолжает вносить существенный вклад в общую безопасность организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил об успехе переговоров с альянсом по вопросу Гренландии.
США получили разрешение на размещение ракет и добычу ископаемых на острове.
В свою очередь глава оборонного комитета датского парламента назвал возможное вторжение американцев поводом для войны.