Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Вылетевший из России самолет с Уиткоффом приземлился в Абу-Даби
Отправившийся из российской столицы самолет, вероятно, со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом приземлился в Абу-Даби.
Борт приземлился в Абу-Даби, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Отмечается, что это был Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG. Он сел в Абу-Даби в 10.47 мск.
Напомним, встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа началась в четверг в 23.25 мск, переговоры шли почти четыре часа.
С российской стороны участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. Со американской присутствовали основатель Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джошуа Грюнбаум.