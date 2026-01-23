  • Новость часаРоссийский самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем
    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход
    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа
    Иран назвал Зеленского «бестолковым клоуном»
    Маск увидел решение проблемы старения
    Кремль: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    Ушаков подтвердил переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
    Трамп оценил идею Путина о взносе в «Совет мира» из замороженных активов
    Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    В Красноярске пропал второй ребенок за сутки
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    23 января 2026, 09:45 • Новости дня

    Financial Times сообщила о массовой скупке генераторов в Гренландии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Гренландии спешат закупиться генераторами, опасаясь «вторжения» США, несмотря на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что он не рассматривает военный сценарий получения Штатами контроля над островом, пишет газета Financial Times.

    Жители Гренландии активно скупают генераторы, опасаясь возможного «вторжения» США, несмотря на заверения американского президента Дональда Трампа, что военного сценария получения контроля над островом не рассматривается, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Трамп ранее заявил на Международном экономическом форуме в Давосе, что вопрос о военном контроле над Гренландией не стоит в повестке дня. Тем не менее опасения среди местных жителей сохраняются.

    Financial Times приводит слова жительницы Гренландии Кирстен Петерсен: «Просто на всякий случай». По ее словам, она купила генератор, чтобы сохранить продукты в случае вторжения американских военных, а также потому, что рассчитывает на самостоятельную подготовку к любым непредвиденным ситуациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки датских солдат замечены в аэропорту Гренландии.

    Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах США и НАТО по Гренландии.

    Немецкие военные защищали Гренландию только сутки.

    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    22 января 2026, 12:35 • Новости дня
    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом
    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом
    @ Narodowe Archiwum Cyfrowe/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Датское королевство во время Второй мировой войны прекратило сопротивление нацистским войскам всего через два часа после пересечения границы, «героическая» оборона обошлась датчанам в 36 убитых и раненых, а немецкому корпусу стоила около 20 человек, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    Помощник президента России Владимир Мединский после выступления президента США Дональда Трампа в Давосе о Гренландии и Дании во время ВОВ в своем Telegram-канале напомнил о «героизме» датских солдат во Второй мировой войне.

    «9 апреля 1940 года в 05:15 утра немецкие войска перешли границу Дании, а в гавани Копенгагена был высажен немецкий десант. Спустя 2 ч. 10 мин., в 07:25, датская армия получила приказ короля Кристиана X сложить оружие», – написал Мединский.

    Председатель РВИО обратил внимание на то, что «героическая» оборона обошлась датчанам в 36 убитых и раненых, а немецкому корпусу стоила около 20 человек. По его словам, позже несколько тысяч датских добровольцев из СС погибли на Восточном фронте в 1942 году.

    Политик также добавил важный исторический факт о финале войны. В 1945 году датский остров Борнхольм был освобожден силами советских солдат.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол».

    Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос Гренландии не касается России и напомнил, что США уже приобретали у России Аляску и у Дании Виргинские острова.

    20 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Датские военно-воздушные силы Дании провели официальную церемонию прощания с последними F-16, передав часть самолетов Украине и Аргентине.

    Дания официально вывела из эксплуатации свои истребители F-16, передает The War Zone.

    Финальный полет прошел на авиабазе Скридструп в Южной Ютландии, где последняя машина приземлилась около 14.00 по местному времени. За два часа до этого три F-16 совершили последний совместный вылет, а затем покинули базу на форсаже.

    Церемония проводилась после более чем сорокалетней службы F-16 в составе ВВС Дании. Бывший начальник штаба ВВС Дании Кристиан Хвидт отметил, что F-16 всегда поддерживались «лучшими техниками и пилотами мира». Он напомнил, что именно он первым посадил F-16 на Скридструп в январе 1980 года.

    Дания приобрела 77 F-16A/B в конце 1970-х годов по совместной программе с Бельгией, Нидерландами и Норвегией. За годы службы истребители участвовали в операциях над Югославией, Афганистаном, Ливией, а также в миссиях по патрулированию воздушного пространства Балтии и Исландии.

    В 2023 году Дания получила первый F-35A, и к 2025 году все 43 заказанных F-35 будут введены в строй. Старшие советники ВВС объяснили, что переход связан с необходимостью реагировать на современные угрозы, где ключевую роль играют цифровые и многоуровневые боевые действия.

    Часть бывших датских F-16 уже передана Украине и Аргентине. Украина получила 19 самолетов из Дании в рамках общей поставки 87 F-16 от четырех стран, а Аргентина приобрела 24 истребителя, первые шесть из них доставили в декабре 2025 года.

    Ранее глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он пригрозил принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии.

    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    20 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    22 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании при присутствии США
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании при присутствии США
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждаемый на форуме в Давосе план по Гренландии предусматривает усиление военного присутствия США, но без передачи острова под американский контроль, сообщает Axios.

    Американский президент Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсудили на форуме в Давосе рамочное соглашение по Гренландии, сообщает Axios.

    По данным издания, проект предусматривает уважение суверенитета Дании над островом, несмотря на прежние заявления Трампа о намерении добиться передачи Гренландии под контроль США.

    В ходе выступления в Давосе Трамп подчеркнул, что США «нужна» Гренландия, однако пообещал не применять силу для достижения своих целей и призвал к немедленному началу переговоров. Позже он заявил, что на встрече с Рютте стороны «сформировали основу будущей сделки» по Гренландии и всему Арктическому региону.

    Трамп также объявил об отказе от планов введения пошлин против восьми европейских стран, выступивших против его претензий на Гренландию, отметив, что после достижения соглашения «кризис вокруг Гренландии будет исчерпан».

    По словам источников, предложение Рютте не предусматривает передачу суверенитета над Гренландией США, а подразумевает обновление соглашения о военном сотрудничестве от 1951 года, расширение безопасности острова и активизацию работы НАТО в Арктике. В пакет также вошли пункты по противодействию российскому и китайскому влиянию, а также размещению системы «Golden Dome».

    Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «по мере согласования деталей все стороны опубликуют их», а Трамп «надеется на успешное завершение переговоров».

    Администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по одному млн долларов за присоединение острова к США.

    На встрече в Давосе не обсуждались какие-либо уступки по вопросу суверенитета Гренландии между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

    Дональд Трамп ранее заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с Марком Рютте.

    22 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    22 января 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира, вызвав панику среди участников экономического форума, сообщает The New York Times.

    Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии превратилось в жесткое столкновение его мировоззрения с позицией европейских элит, пишет The New York Times.

    Глава Белого дома пригрозил пересмотреть ключевые принципы западного порядка, заставив многих присутствующих замереть от неожиданности или возмущения. Особое недоумение вызвали слова президента о необходимости передачи острова под контроль Вашингтона в счет прошлых заслуг. «Вы можете сказать «да», и мы будем очень признательны, или вы можете сказать «нет», и мы это запомним», – заявил Трамп, обращаясь к европейским партнерам.

    Он также отметил, что без усилий США во Второй мировой войне европейцы говорили бы сейчас по-немецки. К концу дня американский лидер смягчил риторику, сообщив о достижении предварительных договоренностей с НАТО по Гренландии и отказе от новых пошлин.

    Участники форума с облегчением отреагировали на смену настроения Трампа, используя в переписке слово «Taco», намекающее на его склонность отступать от угроз.

    Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    20 января 2026, 12:47 • Новости дня
    Лавров назвал Гренландию примером кризиса на Западе
    Лавров назвал Гренландию примером кризиса на Западе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что пример Гренландии иллюстрирует нарастающий кризис внутри западного общества.

    Кризисные тенденции в западном обществе становятся все заметнее, примером чему служит ситуация вокруг Гренландии, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, подводя итоги работы дипломатов в 2025 году.

    По словам Лаврова, «Гренландия – это очевидный пример, который у всех на устах и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока».

    Лавров подчеркнул, что сегодня на мировой арене перечеркнуты все правила, которые в прошлом устраивали Запад и составляли основу миропорядка. По его словам, сейчас идёт игра «кто сильнее – тот и прав», что особенно проявляется в борьбе с экономическим преимуществом Китая. Министр добавил, что попытки решить эту проблему осуществляются с помощью санкций, тарифов и пошлин, а прежние критерии работы таких организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, фактически утратили свою силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о введении тарифов на товары европейских стран в случае, если не удастся договориться о полном приобретении Гренландии.

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности.

    22 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход

    Восемнадцать стран участвовали в четверг в подписании устава новой международной организации под названием «Совет мира». России среди них не было – и президент Владимир Путин накануне подробно объяснил, почему наша страна только лишь изучает предложение войти в эту структуру. В заявлении российского лидера видится тонкий дипломатический ход. Какой именно? Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

