Кимаковский: ВСУ заминировали женский монастырь и два храма

Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.7 комментариев
Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию
По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.
Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».
Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.
Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.
Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.
ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.
Премьер Чехии Бабиш сообщил о невозможности продажи L-159 Украине из-за нужд армии
Чехия не будет продавать Украине самолеты собственного производства L-159, передает РИА «Новости». Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что армия страны нуждается в этих машинах, поскольку срок их эксплуатации рассчитан до 2040 года.
По его словам, в ангаре не простаивают свободные самолеты, и все имеющиеся единицы задействованы в военных задачах. Бабиш отметил, что аналогичное решение о невозможности передачи самолетов Украине было принято Минобороны еще в 2023 году.
Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что вопрос передачи L-159 обсуждался с Украиной в формате аренды или дарения, однако соглашения не были достигнуты. Владимир Зеленский предлагал купить эти самолеты для нужд украинской армии, однако чешская сторона отказалась от сделки из-за внутренних потребностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага назвал продолжающуюся военную поддержку Киева Нидерландами «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит Евросоюза и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.
Президент Чехии заявил, что Киеву придется сделать болезненные уступки для достижения мира.
Кулеба в соцсетях предложил украинцам выпить кофе вне дома, пообедать в ресторане или купить что-нибудь в киоске, чтобы поддержать предпринимателей на фоне сложной экономической ситуации и частых отключений электричества, передает РИА «Новости».
Реакция пользователей оказалась резко критичной. «Это такое лицемерие все ваши посты, призывы к людям, от которых вы так далеки... Как будто два разных мира», – написала одна из подписчиц Кулебы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Многие в комментариях отметили, что на нынешние зарплаты и при высоких коммунальных платежах позволить себе походы в кафе и рестораны могут далеко не все.
Некоторые жители пошутили, что на обед вне дома им «придется брать кредит», и задали вопрос, когда получат поддержку сами, а не только бизнес. Пользовательница Ирина отметила, что при зарплате в 25 тыс. гривен и коммунальных платежах в 6 тыс. гривен такие советы выглядят неуместно. Украинцы также напомнили Кулебе, что именно власти распоряжаются налогами и международной помощью, а гражданам приходится брать на себя все новые обязательства.
Ранее сообщалось, что жители Киева сталкиваются с отключениями электроэнергии более чем на 36 часов, а электроснабжение восстанавливается местами всего на два-три часа.
В Киеве и ряде городов Киевской области Украины оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.
Кличко заявил, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии и некоторые жители проводят без централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки.
«Зеленский завсегда рад встретиться с Трампом, так как считает, что выгоды этих встреч всегда больше маленьких неудобств, а уж если он не будет с ним взаимодействовать, это сделают другие», – заявил газете Politico источник из Республиканской партии.
Он уточнил, что нежелание встречаться исходит из Белого дома напрямую.
Зеленского обуревают опасения, что ему не удастся донести до Трампа свою позицию, а другие наверняка что-нибудь переиначат. Сможет ли он что-либо изменить в расписании американского лидера, покажет время. Пока известно, что Трамп в Давосе встретится с представителями «коалиции желающих».
Также ожидается, что глава Белого дома будет заниматься вопросами Газы и столь ненавистной Зеленскому Гренландии, завладевшей вниманием американского лидера.
Напомним, ранее Трамп допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе, но затем несколько раз «разочаровывался», называя преградой на пути к миру на Украине. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум. Bloomberg заявило, что Трамп в Давосе намерен подписать соглашение о «Совете мира» по Газе.
Эта ракета дошла до Винницкой области, ее дальность составляет якобы 1 тыс. километров, передает «Лента.ру» со ссылкой на украинскую прессу.
Отмечается, что официальных подтверждений от украинских властей этих данных не поступало.
Ранее Минобороны сообщало, что в ходе ударов «Искандерами» и «Калибрами» в Киеве поразили два завода, собиравших ударные дроны, которые использовались для атак по России.
Глава РФПИ Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»
Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных», передает ТАСС.
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), добавив к сообщению скриншот с изображением лидеров этих государств и Владимира Зеленского.
Так называемая коалиция желающих состоит из более 30 стран, в основном европейских, которые заявили о готовности принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Наиболее активную роль в этой группе играют Франция и Британия, которые выступают основными инициаторами объединения.
Ранее европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.
Дипломат Константин Долгов предположил, что Дональд Трамп может признать «коалицию желающих» препятствием для урегулирования ситуации на Украине.
Мэр Киева Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов
По его словам, более 5,6 тыс. многоэтажных домов остались без отопления в Киеве, передает РИА «Новости».
Кличко сообщил: «без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января». Кличко отметил, что левобережные районы города также столкнулись с отсутствием водоснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии взрывов в Киеве возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией.
Мэр Виталий Кличко призвал жителей покинуть город.
В киевских многоэтажках начали лопаться трубы отопления.
В Запорожской области три дрона ВСУ атаковали школу во время уроков
Вооруженные силы Украины совершили атаку на школу № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС. В момент удара в учебном заведении находились пятнадцать учеников и десять учителей, никто из них не пострадал.
Губернатор Евгений Балицкий заявил: «ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры».
Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. По словам Балицкого, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и педагогов, а также для оперативного восстановления повреждений здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении нескольких десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ в Запорожской области за трое суток. В 25 населенных пунктах Херсонской области произошло отключение электроснабжения из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области.
Депутат Рады Разумков предложил желающим вернуть границы 91 года добровольно идти в ТЦК
Он отметил в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online, военное возвращение этих территорий невозможно: «Я об этом говорю уже длительный промежуток времени, что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это может с вами нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова», передает ТАСС.
Разумков подчеркнул, что часто слышит в Киеве о необходимости выхода на границы 1991 года для окончания войны, но всегда предлагает таким людям пойти в ТЦК и подписать контракт, чтобы показать личный пример. По словам депутата, он уже тридцать раз делал подобные предложения, однако всегда сталкивался с отказом. Он добавил, что «воевать чужими руками и чужими жизнями намного проще, чем делать это самому».
Ранее сообщалось, что результаты опроса исследовательского института IFO показали, что 47% украинских беженцев, готовы вернуться на Украину даже при наиболее благоприятном развитии событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число украинских военнослужащих, самовольно покинувших свои части, достигло 250 тыс. человек.
Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что ни один мирный житель Купянска не пострадал во время освобождения города, передает ТАСС.
Киселев отметил: «Мы спасали людей с самого захода в Купянск: их сразу же отвели в безопасную зону и оказали всю важную и необходимую помощь, в том числе медицинскую, помогли найти родственников».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах командиров открывать огонь по мирным жителям в Купянске.
Военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду в этом городе.
Системы залпового огня «Ураган» сорвали ротацию украинских сил на Купянском направлении.
Юлия Тимошенко заявила журналистам, что не может внести требуемый судом залог в размере 33,3 млн гривен по делу о подкупе депутатов, передает ТАСС.
На прямой вопрос о наличии необходимых средств она ответила: «Нет». Тимошенко подчеркнула, что даже собранная сторонниками сумма заблокирована финансовым мониторингом из-за рассмотрения вопроса об аресте ее имущества в суде.
По мнению Тимошенко, суд целенаправленно стремится к тому, чтобы она не смогла внести залог до 21 января, чтобы отправить ее под арест. Она связала эти действия с указанием украинских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд избрал для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога и установил ей ряд ограничений. Счета Тимошенко заблокировали до решения суда, из-за чего она не может внести залог. На Украине прошли обыски у лидеров фракций «Батькивщина» и «Слуга народа», их подозревают в подкупе депутатов, а Тимошенко грозит до 10 лет тюрьмы.
Согласно информации, опубликованной изданием «Страна», в Одессе частично прекратилась подача электричества, передает ТАСС.
Помимо электроэнергии, отмечаются перебои с водоснабжением и отоплением. В настоящее время в Одесской области действует режим воздушной тревоги.
Ранее мэр Киева Кличко заявил о перебоях с электро- и водоснабжением в Киеве после серии взрывов.
В Одесской области в понедельник сообщили о повреждениях объектов энергоснабжения, газа и критической инфраструктуры.
По его словам, изменения в федеральный закон о геномной регистрации предполагают расширение перечня лиц, подлежащих регистрации, включая всех, кто выполняет задачи в условиях вооруженных конфликтов и контртеррористических операций. Регистрацию будут проводить структуры, где указанные лица проходят службу или к которым приписаны: подразделения Вооруженных сил, Росгвардии и органов внутренних дел совместно со своими экспертно-криминалистическими структурами, передает ТАСС.
Согласно законопроекту, геномные данные будут храниться до достижения человеком 100-летнего возраста, а в случае гибели – до момента установления личности. «В изменениях есть важная гарантия защиты частной жизни: при увольнении со службы или выходе из добровольческого формирования у человека появляется право потребовать уничтожения своей геномной информации», – заявил Груздев.
Геномная регистрация представляет собой процесс сбора биологического материала, содержащего геномную информацию (образца ДНК), у физического лица и внесения соответствующих сведений в специализированную базу данных.
Над Брянской областью и над Крымом поразили по девять дронов, над Воронежской областью – три, указало ведомство в своем Telegram-канале.
По два БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями.
Один дрон поразили над Смоленской областью.
Напомним, вечером 19 января за четыре часа над страной уничтожили четыре украинских дрона у Белгорода и Брянска. Позднее Минобороны доложило, что три часа уничтожили свыше 45 дронов над пятью регионами России.
Шестой по счету взрыв за день прогремел в Харькове, на востоке Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространило издание «Общественное».
Ранее в течение дня в городе и Харьковской области уже сообщали о нескольких взрывах. Причины и последствия последнего инцидента пока неизвестны.
В настоящее время в регионе сохраняется режим воздушной тревоги, жители призваны соблюдать меры безопасности.
Ранее в Харькове в результате серии взрывов оказался поврежден объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией.
В Одесской области после взрывов были зафиксированы повреждения энергетических и газовых объектов, а также пострадала критическая инфраструктура.