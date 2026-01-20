Кимаковский: ВСУ заминировали женский монастырь и два храма

Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

На ваш взгляд За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию? За Трампом

За Европой

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.