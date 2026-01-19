Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Суд приговорил к 13 годам лишения свободы инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаила Взводнова за шпионаж в пользу Швеции, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Суд в Петербурге приговорил инженера-конструктора Михаила Взводнова к 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Швеции, сообщает ТАСС.
Решение Ленинградского областного суда было оставлено в силе Вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Кроме срока в колонии строгого режима, Взводнову назначен штраф 250 тыс. рублей и год ограничения свободы.
В ФСБ уточнили, что Взводнов, имея вид на жительство в Финляндии, передавал шведской разведке сведения военно-технического характера. Служба отметила, что, по данным следствия, представители спецслужб Швеции действовали также в интересах Украины, пытаясь получить информацию о вооружении и технике российских войск, используемых в ходе спецоперации на Украине.
Россиянин ездил из Финляндии в Россию, где под строгой конспирацией собирал секретные данные и хранил их в загородном доме. В ФСБ заявили: «Согласно полученным инструкциям от шведских спецслужб, передача указанной информации должна была производиться в заранее оговоренное время бесконтактным способом через тайниковые закладки».
Взводнова задержали весной 2023 года при попытке передачи тайника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Приговор вступил в силу, а ранее сообщалось, что инженер собирал сведения о расположении оборонных предприятий, средств ПВО и личном составе российских войск в Ростове-на-Дону.
