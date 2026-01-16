«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Hindustan Times: Продажа мяса коров привела к беспорядкам в Индии
Продажа мяса коров вызвала массовые беспорядки в городе Сундаргарх в индийском восточном штате Одиша, сообщили СМИ.
Как сообщила Hindustan Times, на фоне слухов о продаже говядины жители разгромили мясной магазин и дом одного из его предполагаемых покупателей. Протестующие поджигали автомобили и вступали в стычки с полицейскими, среди которых есть пострадавшие. Власти блокировали интернет, закрыли все учебные заведения и ввели усиленное патрулирование улиц Сундаргарха. В городе сформирован общественный комитет по урегулированию напряженности и восстановлению правопорядка, передает ТАСС.
В Индии большинство населения придерживается индуистской веры, где корова считается священным животным. В 20 из 28 штатов страны действуют строгие запреты на употребление говядины, а в основной части Индии убийство коров находится под запретом. В священных для индуистов городах полностью запрещено употребление невегетарианской пищи.
