Активисты США поливали дороги водой ради помех миграционной полиции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, левые активисты в США специально поливают дороги водой, чтобы создать ледяную корку и затруднить проезд машин миграционной полиции, передает ТАСС.

Маклафлин рассказала, что такие действия могут привести к заносу автомобилей, авариям и даже гибели сотрудников.

Она отметила, что в среду один из сотрудников федеральных правоохранительных органов был избит, а активисты и нелегалы устраивают засады на полицейских. Она добавила, что автомобили продолжают таранить полицейских, и число таких атак выросло на 3200%. За последние пять недель задержаны 2500 преступников-нелегалов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости ужесточения иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и объявил о планах провести крупнейшую депортационную кампанию в истории страны. По его оценкам, до его прихода к власти в США нелегально въехали около 25 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Новый Орлеан.

Власти задержали более 1 тыс. человек в Вашингтоне после прибытия подразделений Нацгвардии.

Президент США велел привлечь силы Национальной гвардии для борьбы с преступностью в городе Мемфис.