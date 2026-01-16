«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Активисты США поливали дороги водой ради помех миграционной полиции
Левые активисты, выступающие против объявленной президентом США Дональдом Трампом кампании по борьбе с нелегалами, поливают дороги водой, чтобы машины сотрудников миграционной полиции заносило на льду, заявила помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин в эфире канала Fox News.
По ее словам, левые активисты в США специально поливают дороги водой, чтобы создать ледяную корку и затруднить проезд машин миграционной полиции, передает ТАСС.
Маклафлин рассказала, что такие действия могут привести к заносу автомобилей, авариям и даже гибели сотрудников.
Она отметила, что в среду один из сотрудников федеральных правоохранительных органов был избит, а активисты и нелегалы устраивают засады на полицейских. Она добавила, что автомобили продолжают таранить полицейских, и число таких атак выросло на 3200%. За последние пять недель задержаны 2500 преступников-нелегалов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости ужесточения иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и объявил о планах провести крупнейшую депортационную кампанию в истории страны. По его оценкам, до его прихода к власти в США нелегально въехали около 25 млн человек.
