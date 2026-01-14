Британия не выдала визы фигуристам Акоповой и Рахманину на чемпионат Европы

Tекст: Дарья Григоренко

Акопова сообщила об этом на своей странице в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской). Чемпионат пройдет в британском Шеффилде с 14 по 17 января, передает ТАСС.

«Однажды удача будет на нашей стороне. К сожалению, мы не сможем участвовать в чемпионате Европы из-за отсутствия ответа от британского посольства. Мы заранее подали документы, но страна просто не ответила. Мы буквально провели последние несколько дней, ночуя в визовом центре и посольстве Великобритании в Ереване, но они даже не ответили на наши электронные письма или запросы», – отметила Акопова.

Спортсменке сейчас 22 года, ее партнеру 26 лет. До 2024 года они выступали за Россию, а начиная с 2025 года представляют Армению. В декабре 2025 года пара стала чемпионами Армении.

В сентябре Международный союз конькобежцев сохранил для российских спортсменов возможность участия исключительно в олимпийском квалификационном турнире.