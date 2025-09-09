Суд заочно приговорил иноагента Свердлина к шести годам колонии

Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.5 комментариев
Суд в Москве заочно приговорил правозащитника Григория Свердлина, признанного в России иноагентом по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, передает ТАСС.
В сообщении прокуратуры говорится: «Иноагент Григорий Свердлин заочно приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ». Кроме лишения свободы, суд запретил Свердлину заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на три года.
Само уголовное дело рассматривалось в отсутствие Свердлина – он находится в международном розыске.
Напомним, в ноябре 2023 года в список иноагентов Минюста попали актриса Яна Троянова, основатель проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григорий Свердлин, бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, а также политолог Александр Морозов.