Дуров поздравил команду СПбГУ с победой на ICPC и предложил помощь в проектах

Tекст: Ирма Каплан

«Горжусь достижениями университета и города – и надеюсь лично поздравить чемпионов в Дубае. Буду рад, если Telegram сможет содействовать в реализации их будущих проектов и идей», – написал в Telegram-канале Дуров.

Он добавил, что впервые команда СПбГУ заняла первое место на этом чемпионате в 2000 и 2001 годах. Тогда в команде участвовал брат Дурова.

«С тех пор петербургские студенты еще 10 раз становились абсолютными победителями, сделав этот город мировым лидером по количеству чемпионских титулов», – отметил предприниматель.

Команда Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) победила на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC, о чем 4 сентября сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. За отведенные пять часов в проходившем в Баку финальном туре команда СПбГУ решила 11 задач из 12, значительно опередив других участников.

Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, восемь медалей, включая шесть золотых, получили российские школьники на международной олимпиаде по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае среди старшеклассников. Ранее школьники из России завоевали медали на олимпиаде по информатике в Боливии.