В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Собственниц зоогостиницы в Чехове задержали за издевательства над животными
В Чехове задержали владелиц зоогостиницы за жесткое обращение с животными
В Подмосковье задержали собственниц зоогостиницы, где зафиксировали жестокое обращение с животными, включая избиения и антисанитарные условия содержания.
Собственницы зоогостиницы в подмосковном Чехове задержаны по подозрению в жестоком обращении с животными, передает РИА «Новости». Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий уточнила, что женщины, управлявшие пунктом передержки, были задержаны.
Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что владелица сервиса передержки собак, называвшая себя профессиональным кинологом, применяла к животным ошейники с электрическим током, а также держала собак в собственных экскрементах и крови. По сообщениям, в помещении царили антисанитарные условия.
Певица Мона ранее опубликовала в своем Telegram-канале фотографии и видео из гостиницы, где содержались ее собаки. На кадрах было видно, что животные находились в крайне плохом состоянии – в клетках, испачканные и с ранами. На одном из скриншотов владелица зоогостиницы по имени Карина признала, что избила собаку, у которой появилась глубокая рана под глазом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ярославской области подростки избили ежа, используя его вместо футбольного мяча.
Датский зоопарк обратился к гражданам с просьбой сдавать лишних домашних животных для кормления хищников.
Президент кинологической федерации дал рекомендации по правильному уходу за животными во время длительного отсутствия владельцев.