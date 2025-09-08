Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Лавров призвал активнее продвигать творчество бойцов спецоперации
Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал уделять больше внимания песням и стихам, написанным участниками спецоперации, отметив важность поддержки молодых авторов.
Лавров заявил о необходимости шире популяризировать современные авторские песни, создаваемые бойцами специальной военной операции, передает ТАСС.
По словам дипломата, эстрада сегодня преобладает, однако именно бардовская музыка и творчество с гитарой выражают патриотизм и дух Родины. «Жаль, что мало популяризируют у нас современную авторскую песню, как-то эстрада больше довлеет. Костер, гитара – это вот часть того, что мы называем родиной, патриотизмом, если хотите», – отметил Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в будущем в России может быть организован специальный конкурс для бойцов-поэтов, подобно тому, как в годы Великой Отечественной войны поэты с фронта пересылали свои произведения. Лавров добавил, что сейчас существуют талантливые поэты среди участников СВО, чьи произведения уже исполняются и получают распространение, в том числе с помощью медиаплатформ.
Министр рассказал, что сам является поклонником творчества известных бардов Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Он также поделился, что пишет стихи для своих друзей на юбилеи, однако сейчас почти все его время занимает работа с официальными документами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лучшими российскими дипломатами сегодня можно назвать бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции.