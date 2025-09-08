Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев заявил, что власти Финляндии проводят курс на подготовку к войне с Россией, вероятно формируя плацдарм для нападения, передает ТАСС. Об этом Медведев написал в своей авторской колонке для агентства.

«После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», – подчеркнул Медведев.

По его словам, Североатлантический альянс активно вовлечен в происходящее и занимается освоением всех пяти операционных сред Финляндии: суши, моря, воздуха, космоса и киберпространства. Зампред Совбеза отметил, что усиливается военная активность на этих направлениях.

Медведев также указал на процесс создания штабной структуры передовых сухопутных сил НАТО в Лапландии у самой российской границы, где численность войск может достигнуть до 5 тыс. человек. Кроме того, по его сведениям, в городе Миккели разворачивается штаб командования сухопутного компонента корпусного уровня объединенных вооруженных сил НАТО.

Он добавил, что новые военные гарнизоны уже появляются в населенных пунктах, включая Ивало, находящийся всего в 40 километрах от границы России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о готовности экономики России к новому пакету санкций. Он призвал помнить о русофобии европейцев. Медведев также заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы руководствуется эмоциями, а не разумом.