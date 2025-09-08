В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Хельсинки создает инфраструктуру НАТО в непосредственной близости от российской границы, усиливая военную активность региона.
Медведев заявил, что власти Финляндии проводят курс на подготовку к войне с Россией, вероятно формируя плацдарм для нападения, передает ТАСС. Об этом Медведев написал в своей авторской колонке для агентства.
«После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», – подчеркнул Медведев.
По его словам, Североатлантический альянс активно вовлечен в происходящее и занимается освоением всех пяти операционных сред Финляндии: суши, моря, воздуха, космоса и киберпространства. Зампред Совбеза отметил, что усиливается военная активность на этих направлениях.
Медведев также указал на процесс создания штабной структуры передовых сухопутных сил НАТО в Лапландии у самой российской границы, где численность войск может достигнуть до 5 тыс. человек. Кроме того, по его сведениям, в городе Миккели разворачивается штаб командования сухопутного компонента корпусного уровня объединенных вооруженных сил НАТО.
Он добавил, что новые военные гарнизоны уже появляются в населенных пунктах, включая Ивало, находящийся всего в 40 километрах от границы России.
