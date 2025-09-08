Эксперт предсказал кризис власти в Японии после отставки Исибы

Политолог Кистанов: Япония погружается в период турбулентности и кризиса власти

Tекст: Анастасия Куликова

«Сигэру Исиба занимал пост премьера Японии менее года. После прихода к власти он объявил внеочередные парламентские выборы, и допустил первый огромный просчет: возглавляемая им Либерально-демократическая партия (ЛДП) потерпела сокрушительное поражение. Таким образом, политик сразу отметился поспешностью и недальновидностью», – отметил Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

После этого ЛДП преследовали неудачи одна за другой, продолжил собеседник. Он напомнил, что партия при Исибе проиграла выборы в нижнюю палату парламента, в законодательное собрание Токио и наконец в верхнюю палату японского парламента. А до этого вокруг политической силы разразился скандал, связанный с неправомерными действиями в отчетах о пожертвованиях. «Исиба не смог разобраться с ситуацией, виновные так и не понесли наказание. Все это негативно сказалось на репутации и рейтингах партии», – уточнил эксперт.

Еще одно «достижение», которое политик может записать в свой актив – это соглашение с США о снижении тарифной ставки на экспорт до 15%, в том числе на автомобильную промышленность, которая считается «хребтом японской экономики», продолжил Кистанов. Политолог указал на длительные закулисные переговоры Токио и Вашингтона. «После достижения соглашения японцы вздохнули с облегчением, а Исиба столкнулся с давлением со стороны однопартийцев, которые возложили на него ответственность за поражение на выборах», – добавил спикер.

Других результатов, которыми правительство во главе с премьером могло бы похвастаться, фактически нет. «Исиба не добился никаких прорывов и улучшений в сфере экономики, социальной политики. Население крайне недовольно социально-экономической ситуацией в стране, потому что растет инфляция. А кабмин с трудом принимает бюджетные законы», – пояснил собеседник.

При уходящем в отставку премьере отношения Токио и Москвы оставались на низком уровне. Ответственность за это несет его предшественник Фумио Кисида, отметил аналитик, напомнив, что Япония за последние годы отказалась от политики компромиссов, проводимой Синдзо Абэ, и присоединилась к антироссийскому курсу Запада. «Независимо от того, кто придет на смену Исибе, страна продолжит движение в этом направлении. Каких-то перемен со сменой премьер-министра, я думаю, не произойдет», – считает Кистанов.

По его словам, потенциальными преемниками считаются молодой и перспективный Синдзиро Коидзуми, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства, а также Санаэ Такаити, которая была главным оппонентом Исибы на партийных выборах 2024 года. Последняя придерживается правых взглядов. Во внешней политике она – «ястреб», во внутренней – сторонница более мягкой фискальной и денежно-кредитной политики», – рассказал эксперт.

Как бы то ни было, Япония погружается в период кризиса власти. «ЛДП бессменно стояла у руля. Ее иронически сравнивают с КПСС. Если продолжить эту аналогию, то как и правящая партия СССР к концу своего правления, японская политическая сила так же оказалась крайне неэффективной и завела страну в тупик. Внутри фракции разброд и шатание. Ее спасает только то, что оппозиция также раздроблена. Период турбулентности может продлиться еще какое-то время. Но революций или военных переворотов не произойдет», – заключил Кистанов.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что решил подать в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Следовательно, он покинет и пост главы правительства. Политик пояснил, что не сделал этого раньше из-за необходимости урегулировать ситуацию с пошлинами США.

«Я постоянно заявлял, что не намерен цепляться за эту должность и что приму решение в подходящее время, после того как выполню все необходимые действия… Теперь, когда переговоры о тарифных мерах с США завершились, я считаю, что настало подходящее время», – сказал он.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и «Комэйто» потерял большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд крупным поражением для Исибы – в октябре прошлого года правящая коалиция лишилась большинства и в ключевой, нижней палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио, напоминает ТАСС.

Директор Центра изучения политики Азии при Brookings Institution Мирея Солис назвала ситуацию «глубоким кризисом лидерства» и выразила опасения, что Япония может вернуться к периоду политической нестабильности и частой смены премьеров, либо последует по пути усиления популизма, передает The New York Times.