Трамп призвал зарубежные компании уважать миграционные законы США

Американист объяснил намерение Трампа переименовать Минобороны США

Американист Дудаков: Переименовать Минобороны США гораздо проще, чем проводить реформы

Tекст: Анастасия Куликова

«У Дональда Трампа имеется некая предрасположенность к переименованию всего и вся. Так, он сменил название Мексиканского залива на «Залив Америки», пытался переименовать Персидский залив в Арабский. Теперь руки главы Белого дома дотянулись до Пентагона, который, по его задумке, вновь станет «министерством войны», – отметил американист Малек Дудаков.

Такой шаг собеседник назвал попыткой Трампа скрыть собственную неспособность проводить реальные реформы. «Он ранее обещал провести аудит военного бюджета США и сократить его, пересмотреть большое количество военных контрактов, уволить неэффективных чиновников. Пока особого прогресса на этом направлении американский президент не достиг», – напомнил собеседник.

«Да, в Штатах расторгли некоторые контракты, начали увольнять военных-трансгендеров из армии. Но речь идет все же о косметических изменениях, но никак не о структурном преобразовании. Решение о переименовании укладывается в эту логику: сделать такое гораздо проще, чем проводить реформы Пентагона, которые давным-давно назрели», – подчеркнул Дудаков.

По его мнению, отсутствие решительных действий со стороны команды Трампа связано со страхом. «Администрация США, вероятно, опасается прибегать к радикальному подходу, потому что американская военная машина может просто рухнуть. Поэтому они стараются действовать полумерами или использовать инструменты пиара вроде этого самого переименования», – заключил спикер.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщил, что Дональд Трамп подпишет в пятницу указ о переименовании американского министерства обороны в «министерство войны». Это одна из нескольких инициатив, выдвинутых администрацией США в рамках кампании «дух воина» в Пентагоне.

Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предписывает использовать «министерство войны» в качестве дополнительного названия для министерства обороны, наряду с такими терминами, как «военный министр» для главы ведомства Пита Хегсета, уточняет телеканал. При этом неясно, потребуется ли для этого одобрение Конгресса.

Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год. В 1949 году оно было переименовано в министерство обороны США. В июне Трамп уже высказывался за возвращение прежнего названия. «Если посмотреть на старое здание рядом с Белым домом, можно увидеть, что там раньше было написано «министр войны». Потом мы стали политкорректными и назвали его министром обороны. Не знаю, может, нам стоит задуматься о том, чтобы снова это изменить», – сказал тогда американский лидер.