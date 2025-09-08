В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами – полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Трамп призвал зарубежные компании уважать миграционные законы США
Президент США Дональд Трамп сделал заявление после задержания сотен иностранных специалистов на строительной площадке в Джорджии, где возводится крупный завод Hyundai и LG.
Трамп выступил с призывом к иностранным компаниям уважать миграционные законы государства, передает ТАСС.
Заявление прозвучало после задержания в Джорджии при строительстве завода Hyundai и LG более 300 южнокорейских рабочих, всего американские власти задержали 457 человек, большая часть из них – граждане Южной Кореи.
Трамп написал в соцсетях, что иностранные инвесторы приветствуются, однако компании должны легально привлекать специалистов.
Президент США отметил, что зарубежные компании, нанимающие квалифицированных иностранных сотрудников, обязаны также нанимать и обучать американских рабочих. По данным властей, задержанные подозреваются в нарушении миграционного законодательства.
До этого сообщалось, что Сеул договорился с Вашингтоном об освобождении сотен южнокорейских рабочих, задержанных в результате рейда американских иммиграционных служб на стройке аккумуляторного завода Hyundai-LG в Джорджии.