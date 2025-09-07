В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.9 комментариев
В КБР зарегистрирован наибольший среди регионов прирост преступлений на улицах
Статистика МВД показала, что в Кабардино-Балкарии отмечен самый высокий прирост преступлений в общественных местах среди российских регионов по итогам семи месяцев.
Кабардино-Балкария лидирует среди российских регионов по темпам прироста числа преступлений, совершённых на улицах, площадях, в парках и скверах за первые семь месяцев 2025 года, передает ТАСС. Согласно данным МВД России, число таких преступлений в республике выросло на 9,4%.
Далее в рейтинге следуют Ингушетия с ростом в 6,8% и Магаданская область, где показатели увеличились на 6,5%. Ярославская область также показала рост в 6,5%, а в Дагестане увеличение составило почти 3%.
Самые низкие темпы прироста преступлений на улицах зафиксированы в Калининградской области, где за январь – июль снижение составило 37,4%. Почти столь же значительное снижение отмечено в Адыгее (минус 37,2%), Астраханской области (минус 36,2%), на Чукотке (минус 34,2%) и в Северной Осетии (минус 33,5%).
Всего в общественных местах России с января по июль 2025 года зарегистрировано почти 234 тыс. преступлений, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из них почти 102 тыс. преступлений совершено непосредственно на улицах – это почти на 13% меньше, чем годом ранее.
