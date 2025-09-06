В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.0 комментариев
Пропавший турист найден живым в горах Сочи спустя неделю
Пропавшего в конце августа 58-летнего жителя Сочи нашли в горах живым, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.
Мужчину нашли в селе Аибга, сообщили в МЧС со ссылкой на пограничную службу, передает РИА «Новости».
В поисках участвовали спасатели ЮРПСО, Южного конно-кинологического центра МЧС России, сотрудники «Кубань-СПАС» и специалисты аварийно-спасательного формирования «Роза Хутор». Все группы ЮРПСО МЧС России уже возвращаются на базу после завершения поисков.
В общей сложности с понедельника в операцию были вовлечены 63 спасателя и 11 единиц техники. Для обследования труднодоступных мест спасатели дважды использовали вертолет Ка-32 МЧС.
