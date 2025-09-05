Группа «Катюша» объединила волонтеров на фестивале «Русское лето»

Финал всероссийского фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» прошел в Оренбурге. Мероприятие объединило волонтеров, активистов и творческие коллективы из 16 городов страны.

Они выразили благодарность защитникам Родины и поддержали участников спецоперации на Украине и их семьи.

В рамках фестиваля группа «Катюша» лично навестила младшего лейтенанта Владислава Невзорова, бойца 12-го гвардейского танкового полка, который был ранен в 2023 году на курском направлении. Солистка Юлия Поленкова заявила: «Когда нам предложили выступить в Оренбурге, мы сразу поняли, что это судьба».

Артистки передали Владиславу ноутбук, телевизор и умную колонку, приобретенные на свои средства. Отмечается, что умная колонка поможет бойцу слушать любимую музыку для поднятия боевого духа. В тот же вечер Владислав посетил концерт группы и встретился с артистками за кулисами.

Группа «Катюша» регулярно поддерживает военнослужащих. С мая 2023 года она провела 23 командировки в зону СВО и дала более 80 концертов на освобожденных территориях.

В Общероссийском народном фронте подчеркнули важность системной общественной поддержки защитников Отечества, основанной на личном участии и гражданской ответственности.

Фестиваль стал примером объединения гражданских инициатив, волонтерства и творчества, направленных на моральную и практическую поддержку раненых бойцов и их реабилитацию.