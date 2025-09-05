Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины

Военный эксперт Кнутов: Азербайджан мог вернуть Украине старые МиГ-29

Tекст: Олег Исайченко

«Протянутая Владимиром Путиным рука для приветствия Ильхама Алиева на полях саммита ШОС говорит о том, что Москва открыта к диалогу с Баку. В последние месяцы отношения России и Азербайджана обострились, а азербайджанские власти выступали с целым рядом резких заявлений, в том числе о действиях российской армии на Украине», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

Он допустил, что республика Закавказья может оказывать военную помощь Киеву. «Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Дело в том, что у противника появились бомбы, сделанные по образцу российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) с дальностью в 60 километров. Но противоборствующая сторона испытывает проблемы с количеством носителей. В этой роли выступают в том числе МиГ-29», – указал собеседник.

«Если Баку решит поставить технику украинским ВС, то это будет только на руку Киеву. К тому же азербайджанские власти приобрели истребители именно у Украины. Сейчас они заинтересованы в замене этих машин американскими F-16. То есть позиция республики – в случае подтверждения подлинности распространяемых в соцсетях фотографий бывших азербайджанских МиГ-29 на вооружении противника – сведется к тому, что они просто вернули самолеты», – рассуждает эксперт.

Он допустил, что речь может идти о двух-трех переданных украинской стороне истребителях. «Я не исключаю, что их перевозили со снятыми крыльями из Азербайджана в Турцию, а затем в морских контейнерах до Украины», – отметил аналитик. По его мнению, если эти сведения окажутся достоверными, то такой расклад потенциально несколько осложнит продвижение ВС России в зоне спецоперации.

«В этой связи важной задачей становится вычисление места базирования украинских самолетов и их уничтожение. Это касается и МиГ-29, и F-16, и Mirage 2000-5. И тут большую роль сыграет разведка», – заключил Кнутов.

Ранее проект The War Zone заподозрил Азербайджан в передаче Украине МиГ-29. Такое предположение аналитики портала сделали на основании появившейся в социальных сетях фотографии истребителя Воздушных сил ВСУ, окрашенного в камуфляж, характерный для азербайджанских ВВС: синий, серый и фиолетово-серый цвета. Сообщается, что самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

«Хотя вероятность того, что фотография была обработана, сохраняется, на данный момент нет никаких оснований считать ее подделкой», – говорится в материале. TWZ напоминает, что изначально Азербайджан не унаследовал МиГ-29 от СССР, а приобрел подержанные самолеты у Украины. По данным издания, первые поставки истребителей начались в 2007 году, а всего Баку от Киева получил 15 самолетов, которые с 2017 года проходили капитальный ремонт на предприятии во Львове.

Истребители остались на Украине после начала спецоперации, а затем, судя по всему, были реквизированы украинскими властями для нужд своих воздушных сил, считают аналитики. «Неясно, были ли другие самолеты перекрашены в украинский камуфляж, который скрывал бы их прежнюю принадлежность», – отметили эксперты, предположив, что Баку мог «неофициально» оказывать Киеву другую поддержку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил авиаудары России по нефтебазе SOCAR. Позднее местное издание Caliber со ссылкой на источники сообщило, что Баку снимет запрет на поставки вооружения украинской стороне в случае продолжения атак на газовые объекты Азербайджана на Украине.

Напомним, Владимир Путин заявил, что хотя в отношениях страны с Баку есть проблемы, все «встанет на свои места». Он отметил, что во время визита в Китай пересекался с азербайджанским коллегой Алиевым и перекинулся с ним парой слов.