Песков заявил о продолжении спецоперации до дипломатического решения

Песков сообщил о продолжении спецоперации до появления условий для дипломатии

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия предпочла бы достичь целей спецоперации дипломатическим путем, передает ТАСС. Однако Москва намерена продолжать спецоперацию на Украине до тех пор, пока не появится возможность решить вопросы мирными средствами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: «Наша главная цель – достичь наших задач, обеспечить защиту наших интересов. Предпочтительно при помощи дипломатических и мирных средств. Пока такой возможности не будет, мы продолжим спецоперацию».

Ранее в Кремле отметили признаки выхода из украинского противостояния, но не называют конкретные сроки его завершения.

Президент России Владимир Путин заявил, что если мирное урегулирование конфликта невозможно, Россия будет вынуждена решать задачи вооруженным путем.

Путин также счел нецелесообразным делать прогнозы о развитии событий вокруг спецоперации на Украине.