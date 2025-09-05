Трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области

Tекст: Ирма Каплан

«В момент пожара в доме находилась семья: родители и семеро детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных: трое детей в больнице. К сожалению, другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли», – сообщили в Telegram-канале МЧС России.

На месте работают психологи ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

«В доме не было пожарного извещателя: прибор издал бы пронзительный звук, реагируя на дым, и предупредил бы об опасности, дав всем шанс на спасение», – объяснили спасатели.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе после пожара на Ленинском проспекте в Москве госпитализировали двух детей.

В результате ночного пожара в квартире на улице Вяземской в Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками падения с высоты, сообщили в прокуратуре столицы.