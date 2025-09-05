Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области
В деревне Златогорова Свердловской области загорелся дачный дом. Огнеборцы МЧС России потушили пожар на 60 кв. м, не допустив распространения огня на соседние строения, однако погибших избежать не удалось.
«В момент пожара в доме находилась семья: родители и семеро детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных: трое детей в больнице. К сожалению, другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли», – сообщили в Telegram-канале МЧС России.
На месте работают психологи ведомства.
По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.
«В доме не было пожарного извещателя: прибор издал бы пронзительный звук, реагируя на дым, и предупредил бы об опасности, дав всем шанс на спасение», – объяснили спасатели.
