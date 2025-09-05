Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
МЧС России направило первую партию гумпомощи Афганистану
МЧС России сообщило о вылетевшем из подмосковного аэропорта Жуковский самолете Ил-76 с первой партией гуманитарной помощи в пострадавший от сильного землетрясения Афганистан.
В ведомстве уточнили, что гумпомощь направляется в Афганистан по распоряжению российского президента Владимира Путина. В ближайшие дни спецрейсом будет отправлена еще одна партия.
«Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолет Ил-76. На его борту 20 т продуктов питания для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения», – сказано в Telegram-канале ведомства.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 сентября власти Афганистана обратились к России за помощью после разрушительного землетрясения. Согласно обновленным данным, в результате землетрясения в афганской провинции Кунар зафиксировано более 2,2 тыс. погибших и 3,6 тыс. пострадавших.
Четвертого сентября сильные подземные толчки были зафиксированы вечером рядом с Джелалабадом и Асадабадом в Афганистане, очаг залегал на глубине всего трех километров.