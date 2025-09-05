МЧС России направило первую партию гумпомощи Афганистану

Лондонский суд разрешил Наталье Потаниной подать иск на акции «Норникеля»

Tекст: Ирма Каплан

Исполнительный директор «Норильского никеля», крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля, Владимир Потанин столкнулся с иском от бывшей жены Натальи, которая хочет подать иск о финансовой помощи после развода в 2014 году. В иске есть требование о выплате 50% от стоимости конечной доли ее бывшего мужа в акциях «Норникеля», передает Reuters.

В настоящее время Потанин владеет 37% акций компании, которая, по данным MOEX, оценивается почти в 9 млрд долларов. Его бывшая жена также претендует на 50% от любых дивидендов, выплаченных Потанину с 2014 года, и на элитную российскую недвижимость, на которую стороны потратили около 150 млн долларов.

Ее адвокаты утверждают, что после развода в российских судах она получила всего 41,5 млн долларов, что составляет менее 1% от общего состояния пары, хотя Потанин заявил, что его бывшая жена получила около 84 млн долларов, и что пара не имеет никакого отношения к Великобритании.

Высокий суд Лондона первоначально отклонил ходатайство Потаниной о подаче иска в 2019 году, при этом судья заявил, что если ее иск будет удовлетворен, «то, по сути, не будет ограничений для бракоразводного туризма».

Но в четверг, 4 сентября, Апелляционный суд отменил это решение, заявив, что Наталья в значительной степени разорвала связи с Россией и имеет право подать свой иск.

«Расхождение между присужденным ей имуществом супругов и оставшейся долей мужа было значительным; расхождение между тем, что она получила в России, по сравнению с тем, что она получила бы, если бы дело рассматривалось в этой юрисдикции, было столь же значительным», – говорится в решении суда.

Адвокат Потаниной Фрэнсис Хьюз заявила, что ее клиентка была рада тому, что суд признал ее дело по существу и надеется, что ее дело теперь может быть рассмотрено и завершено без задержек.

Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, суд в Британии поддержал апелляцию бизнесмена Потанина по делу о разводе. До этого сообщалось, что что экс-жена Потанина подала рекордный иск к миллиардеру на сумму 6,3 млрд долларов.