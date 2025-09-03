Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.5 комментариев
Минобороны запустило мультимедийный проект о победе над Японией в 1945 году
Министерство обороны России открыло мультимедийный проект о победе над милитаристской Японией в 1945 году с ранее не публиковавшимися архивными материалами о действиях Красной Армии на Дальнем Востоке.
Минобороны России запустило новый мультимедийный проект «Японский рейх» пал следом за германским», основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива Минобороны. Проект раскрывает эпизоды последних дней Второй мировой войны и вклад Красной Армии в Победу над Японией в 1945 году.
В рамках проекта на сайте министерства опубликованы директивы Ставки Верховного Главнокомандования, докладные записки Наркома обороны СССР, доклады командующих Забайкальским, 1-м и 2-м Дальневосточными фронтами, сведения о переговорах и документах японских военнопленных генералов. Многие документы ранее не были доступны широкой общественности.
Итоговая сводка разведотдела штаба 1-й Краснознаменной армии свидетельствует, что «наступление наших войск явилось полной неожиданностью для японцев», сообщает Минобороны.
В министерстве подчеркнули, что победа в Европе позволила СССР оперативно перебросить резервы на Дальний Восток, а разгром Германии и давление на Японию со стороны союзников создали условия для перехода к решительным наступательным действиям.
Согласно директиве от 7 августа 1945 года, войскам Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов было приказано 9 августа начать боевые действия, а авиации – бомбить в первую очередь Харбин и Чанчунь.
Советские войска стремительно продвигались вглубь Маньчжурии, блокируя крупные японские группировки, морально подавленные поражением Германии и не подготовленные к боям с советскими силами.
Директива Ставки от 17 августа 1945 года предписывала прекращать боевые действия там, где японские войска складывают оружие, и хорошо обращаться с пленными. В городах Маньчжурии рекомендовалось содействовать администрации Чан Кайши.
Капитуляция Квантунской армии произошла 16 августа, после чего японские представители попросили разрешить сбрасывать листовки о сдаче.
За август 1945 года советскими войсками были взяты в плен 54 генерала и более 228 тыс. японских военных. Согласно воспоминаниям маршала Родиона Малиновского, освобождение Маньчжурии, Сахалина и Курильских островов обеспечило СССР выход к Тихому океану и принесло освобождение корейскому народу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев напомнил о решающей роли СССР в капитуляции Японии. Президент России Владимир Путин заявил, что в России никогда не забудут о героическом сопротивлении Китая, которое стало одним из решающих факторов и помешало Японии в 1941–1942 годах напасть на Советский Союз.