Tекст: Дмитрий Зубарев

Помощник президента РФ Николай Патрушев подчеркнул, что именно СССР приблизил капитуляцию Японской империи, передает ТАСС.

По его словам, Советский Союз внес решающий вклад в завершение Второй мировой войны, разгромив Квантунскую армию Японии всего за 24 дня. Патрушев отметил: «Ни в коем случае нельзя забывать, что именно СССР приблизил капитуляцию Японской империи. Причем он сделал это не с помощью уничтожения гражданского населения, а в открытом военном противостоянии». Он напомнил, что союзники СССР готовились к войне с Японией минимум два года и рассчитывали на потери до миллиона своих солдат, но катастрофическое поражение японских войск под ударами советской армии стало для Токио шоком.

Патрушев также заявил, что для России сохранение памяти о подвигах советской армии и военно-морского флота имеет государственное значение. По его словам, в настоящий момент по поручению президента РФ Владимира Путина на острове Шумшу создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Курильской десантной операции 1945 года. Ранее на острове отечественные реконструкторы уже воссоздавали эпизоды освобождения советскими войсками.

Глава Морской коллегии отметил, что экспозиции в музеях обновляются, публикуются документы о подвигах советских солдат, а к юбилею победы над Японией были отреставрированы десятки памятников. Это, по его мнению, позволяет молодежи ближе познакомиться с историей страны.

Патрушев также дал историческую оценку роли англосаксов, заявив, что они сознательно превратили Японию в агрессора, чтобы использовать ее против России и Китая. Он напомнил, что Лондон видел в Японии младшего партнера на Тихом океане, а в годы холодной войны НАТО способствовал восстановлению военной мощи страны через индивидуальное партнерство.

