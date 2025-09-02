Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
Патрушев напомнил о решающей роли СССР в капитуляции Японии
СССР внес решающий вклад в разгром миллионной Квантунской армии Японии за 24 дня, что стало одним из ключевых факторов ее капитуляции во Второй мировой войне, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Помощник президента РФ Николай Патрушев подчеркнул, что именно СССР приблизил капитуляцию Японской империи, передает ТАСС.
По его словам, Советский Союз внес решающий вклад в завершение Второй мировой войны, разгромив Квантунскую армию Японии всего за 24 дня. Патрушев отметил: «Ни в коем случае нельзя забывать, что именно СССР приблизил капитуляцию Японской империи. Причем он сделал это не с помощью уничтожения гражданского населения, а в открытом военном противостоянии». Он напомнил, что союзники СССР готовились к войне с Японией минимум два года и рассчитывали на потери до миллиона своих солдат, но катастрофическое поражение японских войск под ударами советской армии стало для Токио шоком.
Патрушев также заявил, что для России сохранение памяти о подвигах советской армии и военно-морского флота имеет государственное значение. По его словам, в настоящий момент по поручению президента РФ Владимира Путина на острове Шумшу создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Курильской десантной операции 1945 года. Ранее на острове отечественные реконструкторы уже воссоздавали эпизоды освобождения советскими войсками.
Глава Морской коллегии отметил, что экспозиции в музеях обновляются, публикуются документы о подвигах советских солдат, а к юбилею победы над Японией были отреставрированы десятки памятников. Это, по его мнению, позволяет молодежи ближе познакомиться с историей страны.
Патрушев также дал историческую оценку роли англосаксов, заявив, что они сознательно превратили Японию в агрессора, чтобы использовать ее против России и Китая. Он напомнил, что Лондон видел в Японии младшего партнера на Тихом океане, а в годы холодной войны НАТО способствовал восстановлению военной мощи страны через индивидуальное партнерство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев заявил о враждебном отношении Японии к России и Китаю. Патрушев подчеркнул важность освещения истории освоения Арктики. Патрушев отметил, что Япония готовит новые территориальные претензии к России.