МГЕР провела акции в Москве и Петербурге у диппредставительств недружественных стран
Акции, приуроченные ко Дню воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, прошли в Москве и Петербурге. Их организовала молодежь из МГЕР и «Волонтерской Роты» у посольств и генконсульств недружественных стран.
В Москве более тысячи активистов и участников спецоперации на Украине пришли с плакатами к посольствам США, Британии, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Чехии, Испании, Италии, Румынии, Германии, Франции и Норвегии. На площади ДНР и ЛНР участники акции растянули флаги республик, говорится в сообщении на сайте Единая Россия.
Председатель МГЕР Антон Демидов заявил: «Сегодня мы у посольств недружественных государств скандируем те самые лозунги, которые звучали в 2022 году: «Русские своих не бросают», «Донбасс с Россией навсегда». Он подчеркнул, что важно выходить к посольствам стран, которые поставляют летальное вооружение и бомбят мирные города Донбасса, а также пообещал поддержку всем жителям регионов, выбравших воссоединение с Россией.
В Петербурге к генконсульствам Германии и Норвегии также вышли более тысячи человек. «Мы здесь чтобы напомнить: Россия своих не бросает и не предает. Многие из нас своими глазами видели результаты зверств и бесчинств, которые творили украинские нацбатальоны. Мы видели глаза матерей, потерявших детей в результате беспорядочных обстрелов западным оружием мирных городов. Наш святой долг – защитить Родину, как это сделали наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского реготделения МГЕР, руководитель Центрального штаба Александр Амелин.