Журова предложила скорректировать название праздника День защитника Отечества

Tекст: Татьяна Косолапова

Руководитель движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов выступил с инициативой сделать 29 сентября в России сделать Днем защитницы отечества, посвященный женщинам-военнослужащим. Данная дата предложена исходя из того, что 219 лет назад именно в этот день к казачьему полку присоединилась Надежда Дурова, став первой женщиной-офицером Российской имперской армии.



«Вообще всегда считалось, что 23 февраля – это праздник всех военнослужащих вне зависимости от пола. Я и сама ежегодно поздравляю в этот день женщин, которые причастны к защите Родины. Другой вопрос, что в День защитника Отечества также принято поздравлять абсолютно всех мужчин, наравне с 8 марта, когда поздравляют всех женщин», – говорит Журова.

Она подчеркивает, что изначально женщин-военнослужащих было не так много, поэтому выделять какой-то отдельный праздник не нужно было. Однако сейчас дамы в армии и других силовых структурах – не редкость. Сюда, по мнению Журовой, смело можно причислить военных женщин-медиков и волонтеров, которые проделывают огромную работу.

«Возможно, стоит действительно выделить для женщин в погонах отдельный праздник, ведь если вдуматься, то слово «защитник» определенно мужского рода, поэтому и поздравлять женщин в этот день не приходит сразу на ум. Или же стоит переименовать февральский праздник в «День защитников Отечества». Тогда никаких вопросов, касательно пола, возникать не будет, имеются в виду все защитники нашей Родины», – считает депутат.

