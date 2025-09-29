Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, командование ВСУ направляет своих военнослужащих «вслепую» на позиции, которые уже заняли российские бойцы, передает РИА «Новости».

«Сид» рассказал, что украинских военных «гонят вперед», и они массово пытаются проникнуть в зону контроля российских сил. «Либо им не говорят, либо они не знают, что там наши сидят. Возможно, у них просто нет информации, что там наши люди находятся. И они туда целенаправленно едут, но не доезжают», – сказал«Сид».

Военнослужащий добавил, что за одну смену ему удалось уничтожить боевую машину пехоты и бронетранспортер М113 Bradley американского производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Южной группировки нанесли удар по украинской группе, которая пыталась пересечь водохранилище на моторной лодке в ДНР.

Российские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области. ВСУ за сутки потеряли почти 1,5 тыс. военных.