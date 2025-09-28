Росреестр назвал восемь городов России с человеческими именами

Tекст: Евгения Караваева

В России восемь городов получили свои названия от человеческих имен, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

В этот список входят такие города, как Владимир, Артем в Приморском крае, Беслан в Северной Осетии, а также Верея в Московской области, Аксай в Ростовской области, Алдан в Республике Саха, Салават в Башкортостане и Тулун в Иркутской области.

Всего в стране насчитывается свыше 350 населенных пунктов, названных человеческими именами, включая деревни, села и поселки. Большая часть таких населенных пунктов расположена в Татарстане и Башкирии. В частности, в Татарстане насчитывается 39 деревень, сел и поселков с такими названиями, а в Башкортостане – 35.

Кроме того, по информации Роскадастра, в России существует 67 городов с повторяющимися названиями. Некоторые из них, такие как Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, встречаются сразу в трех регионах. Есть и города с названиями, которые повторяются дважды – среди них Артемовск, Дзержинск, Донецк, Заречный, Солнечный, Троицк и другие.

