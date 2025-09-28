Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.0 комментариев
Росреестр назвал восемь городов России с человеческими именами
Восемь российских городов отличаются тем, что в их названиях содержатся человеческие имена, среди них Владимир, Артем и Беслан.
В России восемь городов получили свои названия от человеческих имен, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.
В этот список входят такие города, как Владимир, Артем в Приморском крае, Беслан в Северной Осетии, а также Верея в Московской области, Аксай в Ростовской области, Алдан в Республике Саха, Салават в Башкортостане и Тулун в Иркутской области.
Всего в стране насчитывается свыше 350 населенных пунктов, названных человеческими именами, включая деревни, села и поселки. Большая часть таких населенных пунктов расположена в Татарстане и Башкирии. В частности, в Татарстане насчитывается 39 деревень, сел и поселков с такими названиями, а в Башкортостане – 35.
Кроме того, по информации Роскадастра, в России существует 67 городов с повторяющимися названиями. Некоторые из них, такие как Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, встречаются сразу в трех регионах. Есть и города с названиями, которые повторяются дважды – среди них Артемовск, Дзержинск, Донецк, Заречный, Солнечный, Троицк и другие.
