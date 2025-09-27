Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Захарова: Россия всегда выступала за мирное использование ядерной энергии
Россия и СССР всегда выступали за мирное использование ядерной энергетики, в отличие от США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветственном слове участникам марафона «Знание. Первые».
Захарова напомнила, что впервые ядерное оружие было применено Соединенными Штатами, которые сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, уничтожив оба города вместе с мирными жителями. Она подчеркнула, что после этого у мира был выбор – использовать атом либо в военных, либо в мирных целях, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, российская сторона всегда последовательно выступала за изучение, применение и развитие ядерных технологий исключительно для нужд мирной энергетики и научного прогресса.
Ранее в рамках Всемирной атомной недели прошла конференция с подведением итогов и утверждением концепции развития атомной отрасли на площадке БРИКС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о больших перспективах сотрудничества между Россией и Вьетнамом в атомной энергетике.
На ВДНХ открылся международный форум «Мировая атомная неделя», посвященный юбилею атомной промышленности и сопровождающийся уникальной отгрузкой реакторов. Ежегодный саммит БРИКС в 2026 году может открыть Пакистану путь к полноправному членству в объединении.