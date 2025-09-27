Лукашенко рассказал о повторяющемся сне

Президент Белоруссии Лукашенко признался, что ему часто снится работа в «Городце»

Tекст: Вера Басилая

Александр Лукашенко посетил Шкловский район Могилевской области и побывал на предприятии ЗАО «АСБ-Агро Городец», где в конце 1980-х годов он был руководителем, сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

«Ложусь спать, постоянно мне «Городец» снится. И снится, что я опять работаю в «Городце». А потом во сне думаю: почему я у кого-то что-то прошу, я же президент. «Городец» этот не отпускает. Думаю, ну надо заехать», – признался Лукашенко.

Лукашенко отметил, что долго не мог найти времени для визита в хозяйство, не получилось приехать ни в прошлом году, ни в первой половине нынешнего.

«А тут думаю: ладно, из Москвы буду лететь, заеду. Посмотрю, может быть, сниться не будет», – добавил он.

Посещение «Городца» произошло вскоре после возвращения Лукашенко из Москвы, где 25–26 сентября он провел переговоры с Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на недостаток порядка и бесхозяйственное отношение в ЗАО «АСБ Агро-Городец».

Лукашенко рассказал о деталях многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу.

Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов.