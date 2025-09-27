Лукашенко назвал главные качества эффективного руководителя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лукашенко обратил внимание на недостаток порядка и бесхозяйственное отношение в ЗАО «АСБ Агро-Городец», сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что такие проблемы указывают не только на просчеты руководства предприятия, но и на недоработки районных властей и Управделами.

Выступая перед местными жителями и работниками сельхозпредприятия, Лукашенко отметил: «Важна дисциплина. У вас здесь сегодня дисциплины нет. Руководитель должен быть волевым, настойчивым».

Президент добавил, что для развития экономики необходимо соблюдать железную дисциплину и создавать систему, в которой каждый выполняет поставленные задачи. «Лучше работать на земле, чем воевать. Поэтому давайте работать, чтобы была экономика. И железная должна быть дисциплина. Систему надо создать такую, где все должны быть дисциплинированными: сказал это – надо сделать. Не надо ничего больше. Только вот это сделать», – пояснил Лукашенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Дональда Трампа при его выдвижении на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем. Лукашенко отметил опасную близость учений НАТО к границам Белоруссии. Лукашенко также пригрозил Польше исчезновением с карты мира.