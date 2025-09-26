Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Посольство в Лондоне заявило о праве России на ответ в случае хищения активов
Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами нелегитимных планов по экспроприации российских активов, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.
Посольство также заявило, что Запад не сможет «подвести псевдоюридическую основу» под попытки манипуляций с российскими активами. Дипломаты подчеркнули: любые операции с российскими активами без согласия их собственника невозможны с точки зрения международного права.
В заявлении посольства особо отмечается, что предложения использовать российские активы для военных нужд Украины, по мнению диппредставительства, лишь способствуют продолжению кровопролития. Такой подход в посольстве назвали прямым свидетельством соучастия в преступлениях, совершаемых руками украинских боевиков.
СМИ писали, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.
Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет этих активов.
Глава бельгийского правительства Барт де Вевер осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет жесткие ответные меры.