Путин заявил о соблюдении Россией обязательств по атомным технологиям
Россия строго соблюдает все контрактные обязательства перед зарубежными партнерами по атомным технологиям, заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.
Путин отметил: «Мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства (по атомным технологиям – прим. ВЗГЛЯД). Я хочу это подчеркнуть – строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры», передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин в четверг посетил музей «Атом» на ВДНХ в Москве в рамках Глобального атомного форума. Российский лидер ранее прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия.