Военные России и Лаоса провели совместное десантирование с вертолета
В ходе учения «Ларос-2025» российские и лаосские военные впервые выполнили беспарашютное десантирование с вертолета в условиях городской застройки.
Совместная тренировка российских и лаосских военных прошла в рамках учения «Ларос-2025» на полигоне «Коммадам» в Лаосской Народно-Демократической Республике, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Воинские контингенты России и Лаоса отработали беспарашютное десантирование из вертолета, а также взаимодействие в условиях городской застройки под интенсивным огневым воздействием условного противника.
Мероприятие направлено на развитие боевого содружества между вооруженными силами двух стран и повышение уровня совместной подготовки личного состава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о начале учений «Ларос-2025» в Лаосе. Российско-лаосские учения ранее стартовали в Приморье.