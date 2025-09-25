  • Новость часаРосавиация сообщила о начале расследования инцидента с самолетами в Шереметьево
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    25 сентября 2025, 01:47 • Новости дня

    Аналитик Уотсон перечислил регионы потенциальных конфликтов против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Аналитик Уотсон в соцсети напомнил о геополитических точках, где может возникнуть новый конфликт, даже если украинский завершится. По его мнению, против России полей для борьбы немало.

    «Не ожидайте, что война против России скоро закончится. За пределами Украины  напряженность растет в Арктике, на Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия) и в Молдове (прибывают войска НАТО), а также в соседней Румынии, где НАТО строит крупную базу», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство и фактическую оккупацию страны, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).

    Европейский союз пытается вести в Сербии

    подрывную деятельность, выделяя финансовую поддержку ряду местных СМИ и неправительственных организаций, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).


    22 сентября 2025, 04:15 • Новости дня
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Балтийский регион оказался под угрозой превращения в зону военных столкновений из-за активизации военной деятельности НАТО и проведения новых операций, включая учения Baltops 2025, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    «Чрезвычайно опасными считаем действия альянса в Балтийском море, включая попытки позиционировать его как свой «внутренний водоем», участившиеся масштабные военно-морские учения сродни Baltops 2025, а также запуск с января этого года новой операции «Балтийский часовой», – заявил РИА «Новости»  дипломат.

    Гончар подчеркнул, что начавшаяся с января операция «Балтийский часовой», в рамках которой силы НАТО осуществляют проверки судов, причисляемых к так называемому «российскому теневому флоту», используя сторожевые корабли, патрульные самолеты и беспилотники.

    Новые меры предпринимаются вопреки международному праву и создают дополнительные риски, уточнил посол, задавшись риторическим вопросом, кто же виноват в создании потенциальной зоны военных столкновений?

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Эстонии стартовали двухнедельные учения Pikne («Молния»), в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих нескольких стран НАТО.

    Командование армии Литвы заявило о старте учений «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники по региону.

    23 сентября 2025, 11:29 • Новости дня
    СВР сообщила о планах стран Европы оккупировать Молдавию

    СВР заявила о подготовке европейскими странами военного вторжения в Молдавию

    СВР сообщила о планах стран Европы оккупировать Молдавию
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссельские евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство и фактическую оккупацию страны, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).

    Брюссельские евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным Службы внешней разведки России, сейчас осуществляется переброска подразделений НАТО в Румынию у молдавских границ и подготовка десанта в Одесскую область для устрашения Приднестровья. Сообщается, что первые французские и британские военные уже прибыли в регион.

    В разведке сообщают, что сценарий военного давления и вмешательства неоднократно отрабатывался на учениях НАТО в Румынии, и его реализация возможна после парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября.

    «Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента М. Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», – отмечают в СВР.

    Введение войск может быть отсрочено на период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября. Для оправдания вмешательства, говорится в сообщении, планируется организация вооруженных провокаций против Приднестровья и российских военных в регионе. В сообщении также подчеркивается, что целью подобных действий является демонстрация решимости европейских стран на фоне неудач их планов в отношении Украины.

    Ранее молдавская оппозиция заявила о попытке сделать страну полигоном НАТО.

    Бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр рассказала о десятках миллионов долларов, которые США направили на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признания бывшей главы USAID о финансировании Молдавии страшными.

    24 сентября 2025, 19:19 • Видео
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    23 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО

    Эксперт Анпилогов: ЕС намерен ликвидировать Приднестровье в интересах НАТО

    Эксперт: Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    При оккупации Молдавии НАТО сделает ставку на оперативность, чтобы у миротворческих сил не было времени на развертывание. Цель Кишинева и Брюсселя – ликвидировать Приднестровье для использования этой территории для нужд Североатлантического альянса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Москва сообщила о планах Брюсселя ввести военных на молдавскую территорию.

    «Судя по всему, Брюссель и Кишинев готовятся к тому, что весомая часть молдаван выйдет на улицы для протеста в отношении результатов парламентских выборов, назначенных на ближайшее воскресенье. Думаю, «грязную» работу по разгону протестующих и якобы восстановлению конституционного порядка НАТО делегирует ВСУ, чтобы не задействовать свои силы в преступлениях против мирного населения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «К тому же Украина не упустит шанс пополнить свой обменный фонд – у весомого количества жителей Приднестровья есть российские паспорта. Но параллельно с этим в Молдавию действительно могут ввести войска НАТО. Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены. К тому же, при оккупации Североатлантический альянс будет делать ставку на оперативность, чтобы у миротворческих сил не было времени на развертывание», – считает спикер.

    «После усмирения всех протестующих Кишинев может провести фальшивый референдум, по итогам которого власти упразднят Приднестровье как отдельное административное образование, чтобы через эту территорию беспрепятственно поставлять вооружение и военную технику из Румынии на Украину», – спрогнозировал аналитик.

    «В данный момент логистика Североатлантического альянса в этом районе ограничивается одной железнодорожной веткой на севере Молдавии и еще одной – на юге Украины, где передвижение постоянно нарушается из-за российских ударов. При этом, в Румынии расширяется авиабаза «Михай Когэлничану» – по планам она будет даже больше, чем «Рамштайн» в Германии. Поэтому, Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО», – указал он.

    «Кроме того, в Приднестровье есть ценные энергетические активы – это Днестровская ГЭС и Молдавская ГРЭС, которые Кишинев и его европейские кураторы планируют использовать для снабжения энергодефицитного юга Украины. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что вероятность реализации данного сценария альянсом очень и очень высока», – признался собеседник.

    «В этом свете совершенно неслучайным становится прибытие в Одессу военных из Франции и Британии – для НАТО было бы крайне удобно использовать Одессу как логистический узел», – допускает эксперт, напоминая, что Конвенция Монтре запрещает проход военно-морского флота, но доставка военных грузов гражданскими грузовыми судами вполне возможна.

    Ранее Служба внешней разведки России (СВР) заявила о подготовке ЕС к оккупации Молдавии для того, чтобы удержать страну в русле своей русофобской политики. «На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья», – говорится в сообщении ведомства.

    По данным службы, первая группа военнослужащих из Франции и Британии уже прибыла в Одессу. СВР отметила, что сценарий отрабатывался в рамках учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября.

    «Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», – добавили в ведомстве.

    По данным разведки, даже если вмешательство после выборов не потребуется, введение войск планируется позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья. СВР охарактеризовала действия европейских стран как стремление продемонстрировать «смелость и решительность» на фоне пробуксовки планов «коалиции желающих» по Украине.

    «Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма», – говорится в сообщении.

    Напомним, в середине июля СВР заявила, что Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой. «В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине», – отмечало тогда ведомство.

    Исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер назвала политику правящей партии угрозой независимости Молдавии. Она подчеркнула, что молдаване готовы бороться за возвращение независимости, суверенитета и силы своей родине.

    24 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Эксперт Козюлин: Трамп переложил всю ответственность за конфликт на Украине на Брюссель и Киев

    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев. США он отводит роль «бенефициара» конфликта, но его геополитические интересы лежат далеко за пределами Европы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава Белого дома заявил о способности Украины вернуть «всю территорию в изначальных границах».

    «Слова Трампа о якобы способности Украины при поддержке Евросоюза «вернуть всю территорию в ее изначальных границах» адресованы евроатлантистам и Киеву. Сами по себе они потеряли большую часть былого значения для США. Но ради продажи вооружения и загрузки американского военно-промышленного комплекса глава Белого дома продолжает убеждать украинцев и европейцев в их силе», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Также этим заявлением Трамп перекладывает всю ответственность и тяготы за продолжение украинского кризиса именно на Брюссель и Киев. Он указывает, что США будут участвовать в конфликте весьма опосредованно – только путем продажи оружия, и только за европейские деньги. При этом, очевидно, что геополитическим приоритетом для главы Белого дома является Азиатско-Тихоокеанский регион», – продолжил спикер.

    «По сути, Трамп сказал то, что от него хотят услышать в Брюсселе и Киеве – что он верит в их способность «взять Москву». Американской же стороне в этой ситуации он отводит роль наблюдателя и «бенефициара» конфликта. При этом, я думаю, в реальности президент США понимает абсурдность этих утверждений и прекрасно осознает, что ВСУ даже при помощи европейских членов НАТО не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО», – продолжил аналитик.

    «Также я не думаю, что президент США как-то скорректировал свою позицию в отношении Москвы в данном контексте. К тому же, у Евросоюза попросту нет столько денег, чтобы кратно увеличить закупки вооружения для Украины. Поэтому, судя по всему, военные поставки из США в Европу будут идти примерно в прежнем режиме», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а, возможно, «пойти еще дальше». С таким заявлением глава он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Президент США полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно». Глава Белого дома добавил, что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Американский лидер сравнил Россию с «бумажным тигром».

    «Когда жители Москвы и всех великих городов узнают, что на самом деле происходит в этой войне, как трудно достать бензин из-за длинных очередей, обо всем том, что происходит в рамках их экономики военного времени, при которой большая часть средств идет на войну против Украины – страны с великим духом, который только крепнет, – Украина сможет вернуть себе свои территории», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер считает, что у России «большие экономические проблемы», и украинской стороне «пора действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет», – отметил глава США.

    Сам Зеленский отметил, что он «немного удивлен» заявлением Трампа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Вопреки заявлению Трампа, российская армия уверенно продвигается вперед в зоне проведения СВО. Тем не менее, западные СМИ ликуют после публикации американского президента.

    «Трамп изменил свою позицию по одному из ключевых внешнеполитических вопросов своего президентского срока, отказавшись от требования, чтобы Украина уступила часть своей территории для заключения мирного соглашения с Россией», – пишет The New York Times. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Украине и склонность к Владимиру Путину».

    Впрочем, на Украине не все разделяют такого восторга. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что Трамп хочет показать Путину «кузькину мать» ценой жизней украинцев, а Зеленский этому очень рад. «А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну», – возмутился Гончаренко.

    В российском экспертном сообществе сходятся во мнении, что слова главы Белого дома – тонкий троллинг Зеленского и европейцев. «Трамп убедился в тупиковости предшествующих подходов. Изменений не происходит, урегулирование не приближается, грозить карами без реализации чревато утратой доверия к угрозам. Соответственно, надо менять тактику, что и объявлено», – написал политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его мнению, Украину и Европу поощрили к действиям: «мол, покажите, что вы можете, вы же можете, я знаю. Но сами, пожалуйста. Черт-то не так страшен, как малюют, вам по силам...». «Задача, однако, поставлена невыполнимая, и когда это выяснится, будет предложена новая попытка договориться. Такова гипотеза», – пояснил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. «Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно, а значит необходимо договариваться, и тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам», – детализировал он.

    «Фактически президент США вчера дистанцировался от процесса урегулирования. А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – прогнозирует аналитик в своем Telegram-канале.

    24 сентября 2025, 09:12 • Новости дня
    Еврокомиссар пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией
    Еврокомиссар пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Развертывание европейской системы защиты от дронов вдоль границы с Россией находится на стадии разработки, а ее готовность прогнозируется примерно через год, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.

    По его словам, европейский проект «Стена дронов» будет реализован в течение года, передает ТАСС.

    Кубилюс добавил, что эксперты оценивают, что развертывание многоуровневой системы обнаружения и защиты от беспилотников вдоль границы с Россией и на территории Украины возможно примерно за 12 месяцев.

    Еврокомиссар отметил, что сегодня у стран ЕС недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. «Может быть, у нас есть хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у дронов своя специфика – они летают очень низко и они очень маленькие», – заявил Кубилюс.

    Проект реализуется совместно Германией, Польшей, Финляндией и странами Прибалтики. Сейчас инициатива проходит этап разработки и отбора необходимых технологических прототипов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Литвы Будрис заявил о нехватке средств для обнаружения беспилотников в Европе. Экс-министр обороны Литвы предложил создать интегрированную «стену дронов» для защиты от военных угроз с применением БПЛА и озвучил ее предполагаемую стоимость. В Литве начали обучение школьников управлению и сборке дронов.

    23 сентября 2025, 21:08 • Новости дня
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    «Да, считаю», – сказал Трамп в ответ на вопрос, стоит ли сбивать российские самолеты при входе в воздушное пространство НАТО, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на двусторонней встрече Трампа с Владимиром Зеленским, которая прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Ранее Организация Североатлантического договора пообещала принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    22 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Лукашенко назвал закрытие Польшей границы шагом против Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает решение Польши закрыть границу недружественным шагом, рассчитанным против интересов Китая.

    Лукашенко в ходе встречи с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Си заявил, что закрытие Польшей границы с Белоруссией связано не с экономическими причинами, а является политическим шагом против КНР, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Китай способен справиться с подобными трудностями, и закрытие границы не скажется существенно на экономике этой страны. Лукашенко отметил, что Польша действует не в собственных интересах, а в интересах третьих государств, и выразил готовность поделиться соответствующими данными с китайской стороной.

    Белорусский президент подчеркнул, что Польша выступает в роли «какого-то коня-скакуна» других стран в данном вопросе. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее указывал, что от закрытия пункта пропуска пострадают страны, заинтересованные в транзите товаров через границу, включая Китай, Казахстан и ряд азиатских государств.

    Ранее председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский выразил надежду, что Польша в ближайшие дни откроет границу с республикой.

    Глава МИД Китая Ван И прибыл в Польшу для обсуждения ситуации с закрытием польско-белорусской границы.

    Польша заблокировала границу с Белоруссией забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    22 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Сийярто предупредил об эскалации конфликта из-за заявлений НАТО

    Сийярто заявил об опасности призывов НАТО к агрессивным ответам России

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии выразил обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией, что может усилить конфликт.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что призывы ряда стран НАТО к более агрессивному ответу на инциденты с нарушением воздушного пространства ведут к дальнейшей эскалации.

    Он отметил: «Да, мы абсолютно обеспокоены событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этого конфликта. С самого начала, три с половиной года назад, мы очень четко дали понять, что худшим вариантом будет прямая конфронтация между НАТО и Россией. А прямая конфронтация между НАТО и Россией равносильна очень серьезному риску начала войны. А этого мы не хотим».

    Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против прямого столкновения НАТО с Россией и считает такие сценарии крайне опасными.

    Власти Эстонии недавно обратились к странам НАТО с официальным запросом о проведении консультаций после сообщения о якобы нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область был осуществлен по согласованному маршруту и не сопровождался нарушением воздушного пространства Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отказался отвечать на вопрос о готовности к прямым переговорам с Москвой по поводу инцидента с военными самолетами.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие ее воздушное пространство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления эстонских властей о якобы нарушении российскими МиГ-31 воздушного пространства не имеют оснований.

    22 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Венгрия выразила надежду на предотвращение эскалации между НАТО и Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН заявил о надежде страны на предотвращение эскалации между НАТО и Россией.

    Сийярто также отметил, что Будапешт видит установление мира на Украине ключевым фактором для предотвращения новых конфликтов между странами НАТО и Россией, передает ТАСС.

    «Мы надеемся, что в будущем не произойдет эскалации [между Россией и НАТО], и мы знаем, что единственный способ обеспечить отсутствие эскалации – это мир [на Украине]», – сказал Сийярто.

    Ранее Сийярто выразил обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией, что может усилить конфликт.

    24 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты

    Макрон призвал НАТО не открывать огонь по российским самолетам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, но не призывает к автоматическому сбиванию российских самолетов. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.

    «В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон. Он отметил, что не следует открывать огонь, когда речь идет о «проверках».

    Макрон считает, что российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября, а три российских истребителя – воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

    «Реакция НАТО была пропорциональной: был созван совет стран-членов и усилена оборонная позиция», – заявил Макрон.

    Отвечая на вопрос о поддержке Польши в случае ее решения сбивать воздушные объекты, Макрон подчеркнул, что реакция будет пропорциональной, но отказался обсуждать гипотетические сценарии. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, только при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Он добавил, что заявление президента Чехии Петера Павела о необходимости более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО «не является достаточным» для принятия таких решений.

    Ранее в НАТО пообещали принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Президент США Дональд Трамп заявил о праве стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.

    24 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Дипломат обвинила НАТО в прямом военном противостоянии с Россией

    Дипломат Жданова обвинила НАТО в прямом военном противостоянии с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о трансформации восточного фланга НАТО в «восточный фронт» и фактическом втягивании альянса в военное противостояние с Россией.

    Жданова отметила, что действия стран НАТО в ходе украинского кризиса уже свидетельствуют о прямом противостоянии с Россией, передает ТАСС. Она подчеркнула, что на границах России в Балтийском, Черноморском регионах и Арктике усиливается активность авиации НАТО и его стран-членов, что может привести к опасным инцидентам.

    Жданова также прокомментировала обвинения Эстонии в адрес России по поводу якобы нарушения ее воздушного пространства российскими истребителями. «Если бы Эстония действительно хотела разобраться в ситуации и урегулировать ее, то она предложила бы провести двусторонний деполитизированный диалог на профессиональном уровне. Однако ей, как и Западу в целом, видимо, важнее раздуть пропагандистскую шумиху, используя ее для оправдания процесса милитаризации и подготовки войны с Россией», – заявила она.

    По словам Ждановой, отказ Эстонии от диалога подтверждает намерение продолжать эскалацию и готовить общественное мнение к конфликту с Россией.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что призывы ряда стран НАТО к более агрессивному ответу на инциденты с нарушением воздушного пространства ведут к дальнейшей эскалации.

    Напомним, власти Эстонии официально обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций после якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область осуществлен по согласованному маршруту, самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии.

    22 сентября 2025, 11:57 • Новости дня
    Польша и Швеция провели первые совместные учения на Балтике

    Польша и Швеция впервые провели учения Gotland Sentry на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Польши и Швеции начали маневры Gotland Sentry («Готландский часовой»), проходящие одновременно на море, суше и в воздухе, сообщили польские Вооруженные силы.

    Польша и Швеция впервые проводят двусторонние учения типа SNEX на Балтике под кодовым названием Gotland Sentry, передает ТАСС.

    По информации оперативного командования Вооруженных сил Польши, маневры проходят совместно с шведским Объединенным командованием и имеют короткий период предварительной подготовки. Учения охватывают действия на море, суше и в воздухе. Численность задействованных подразделений не раскрывается. Основой для организации учений стало соглашение о военном сотрудничестве, которое было подписано между двумя странами в начале сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одновременные учения России и НАТО на Балтике могут повысить риск эскалации в регионе. НАТО назвал главной угрозой для российских интересов усиление своего присутствия на Балтике. В Швеции заявили о появлении российских самолетов, которые следили за ходом учений на Балтике.

    23 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    В НАТО не увидели угрозы при инциденте с российскими истребителями в Эстонии

    Рютте заявил об отсутствии угрозы при инциденте с истребителями в Эстонии

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс не обнаружил непосредственной угрозы после инцидента с российскими истребителями, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    НАТО не обнаружила непосредственной угрозы в инциденте с российскими истребителями, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции.

    По словам Рютте, во время обсуждения последних событий отмечалось, что силы НАТО быстро отреагировали на нарушение границ и сопроводили самолеты «без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было».

    Ранее власти Эстонии обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что перелет осуществлялся по согласованному маршруту, и самолеты не нарушали границу Эстонии.

    Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил, что у Эстонии нет доказательств нарушения ее воздушного пространства российскими самолетами.

    23 сентября 2025, 12:17 • Новости дня
    В Эстонии заявили о тревоге стран Балтии из-за прекращения поддержки США

    Глава МИД Эстонии Цахкна сообщил о тревоге из-за прекращения военной помощи США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил обеспокоенность по поводу решения Вашингтона прекратить военную поддержку стран Балтии.

    Министр иностранных дел Эстонии отметил, что страны Балтии опасаются ослабления американской поддержки и пытаются убедить Вашингтон изменить позицию, передает ТАСС.

    По его словам, правительства региона работают с Конгрессом США, чтобы объяснить важность продолжения финансирования.

    Цахкна отметил, что каждый доллар, который США инвестируют в оборону стран Балтии, возвращается в американскую экономику. «Мы также добавляем на 1 [отправленный] доллар 12 долларов с нашей стороны», – заявил министр.

    11 сентября парламенты Латвии, Литвы и Эстонии обратились к Конгрессу США с просьбой пересмотреть решение о прекращении военной помощи региону.

    Ранее Пентагон сообщил европейским дипломатам о прекращении финансирования программ по обучению и оснащению вооруженных сил стран Восточной Европы.

    Под сокращение попала и инициатива Baltic Security Initiative, которая с 2018 года поддерживала армии Эстонии, Латвии и Литвы.

    23 сентября 2025, 13:36 • Новости дня
    Песков назвал голословными обвинения Запада против России

    Песков: Голословные обвинения от Запада уже не принимаются во внимание

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконечная череда голословных обвинений от западных стран приводит к тому, что они уже не принимаются во внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о появлении дронов в Дании и Норвегии и заявления о возможной причастности России, отметил, что западные страны продолжают выдвигать необоснованные обвинения, однако такие заявления больше не воспринимаются серьезно, передает ТАСС.

    Песков добавил, что серьезной и ответственной стороне не следовало бы регулярно высказываться с необоснованными обвинениями. По его словам, Россия неоднократно сталкивалась с подобной риторикой.

    Ранее Дания и Норвегия начали расследование появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.

    До этого аэропорт Копенгагена приостановил вылеты и прием рейсов до утра вторника из-за появления дронов.

    Также аэропорт Осло закрыл воздушное пространство после обнаружения беспилотника.

    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу

    Всего две недели продержала Польша полностью закрытой границу с Белоруссией. Уже в ночь на 25 сентября железнодорожный транзит по гигантской ж/д магистрали через всю Евразию будет снова открыт. Что заставило Варшаву пойти на попятную и почему перед нами не только пример русофобии, но и эпизод глобального противостояния между Китаем и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

